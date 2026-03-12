Χωρίς Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μονακό

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ στην αποψινή (12/3, 20:00) αναμέτρηση με τη Μονακό, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί.

Ο διεθνής άσος δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα και για τον λόγο αυτό οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να μην τον επιβαρύνουν, ώστε να είναι απολύτως έτοιμος για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόργουορντ των Πειραιωτών ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή για τα δύο παιχνίδια στη Γαλλία, απέναντι σε Παρί και Μονακό, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αγωνιστεί σε κανένα από αυτά.