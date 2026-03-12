Το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League

Φθάσαμε στο κυρίως πιάτο του φετινού Champions League. Στα νοκ άουτ παιχνίδια. Εδώ που κοντράρονται οι καλύτεροι και στοχεύουν στη κορυφή. Τώρα κάθε αποτέλεσμα μετράει… διπλά. Όλοι οι μονομάχοι επικεντρώνονται στον στόχο. Ξέρουν πως για να τον πετύχουν πρέπει να τα δώσουν όλα. Στη φάση των «16» βρίσκονται οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι έξι από αυτές συγκεντρώνουν και τις περισσότερες πιθανότητες να φθάσουν στην πηγή. Στο βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι αναλυτές της διοργάνωσης βάζουν κάτω τα δεδομένα και παρουσιάζουν τα μεγάλα φαβορί. Πρώτο και καλύτερο η Άρσεναλ. Οι «Κανονιέρηδες» συγκεντρώνουν – αυτή την ώρα – τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσουν την κορυφή. Με ποσοστό 28% παρουσιάζονται ως το μεγάλο φαβορί του φετινού Champions League. Οι Λονδρέζοι θυμίζουμε πως σήμερα αντιμετωπίζουν τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αν καταφέρουν – σε διπλή αναμέτρηση – και περάσουν τους Γερμανούς τότε θα βρεθούν απέναντι σε μια εκ των Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μπόντο Γκλιμτ. Έχουν αδιαμφισβήτητα ένα βατό μονοπάτι τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά.

Ακολουθούν οι Μάντσεστερ Σίτι 10%, Παρί Σεν Ζερμέν 8% και Ρεάλ Μαδρίτης με μόλις 6%. Τρεις σπουδαίοι σύλλογοι που μπορεί να μην βρίσκονται στα καλύτερά τους όμως είναι ικανοί να πατήσουν στο… ρετιρέ.

🚨🚨| Top 6 current 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄𝐒 to win the UEFA Champions League after last night’s matches:



1. Arsenal - 28%

2. Bayern Munich - 21%

3. Barcelona - 14%

4. Manchester City - 10%

5. PSG - 8%

6. Real Madrid - 6% pic.twitter.com/MIph5kVvY5 — CentreGoals. (@centregoals) March 11, 2026

