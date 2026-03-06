Ούτε αυτή τη φορά υπολογίζονται Σεμέδο και Άιτινγκ

Χωρίς απροόπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, με τον Χένινγκ Μπεργκ να μην υπολογίζει ούτε αυτή τη φορά στις υπηρεσίες των Σεμέδο και Άιτινγκ, καθώς δεν κρίθηκαν έτοιμοι και έμειναν εκτός.

Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Οντουμπάντζο και ο τιμωρημένος Παναγιώτου.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Ευαγγέλου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα αρχίσει στις 19:00.