Εθνική Γυναικών: Τελική ευθεία ενόψει Ρουμανίας

Το φιλικό με τα Νησιά Φαρόε (1-1) έδωσε την ευκαιρία στον Ομοσπονδιακό μας προπονητή να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα πριν από τον επίσημο αγώνα με τη Ρουμανία.

Ο Ρένος Δημητριάδης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις ποδοσφαιρίστριες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή εκτός από τη Χρύσω Μιχαήλ, που η συμμετοχή της στον αγώνα του Σαββάτου θα κριθεί στις τελευταίες προπονήσεις.

Ο Ομοσπονδιακός μας εξέφρασε ικανοποίηση για την προσπάθεια και τόνισε πως «είδαμε και νεαρές ποδοσφαιρίστριες που κλήθηκαν για πρώτη φορά γιατί μέσα από την προσπάθεια, θα πρέπει να δούμε και το μέλλον της Εθνικής μας. Πρέπει να μεγαλώσουμε τον αριθμό των ποδοσφαιριστριών που στελεχώνουν την ομάδα για να δημιουργηθούν ακόμη καλύτερες προοπτικές».

Το βάρος της προσπάθειας επικεντρώνεται αποκλειστικά στον αγώνα του Σαββάτου όπου η Εθνική μας θα επιδιώξει θετικό ξεκίνημα απέναντι στη Ρουμανία για την πρεμιέρα της νέας διοργάνωσης.

«Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι προετοιμασίας με αντίπαλο τα Νησιά Φαρόε. Απέναντι στη Ρουμανία θέλουμε να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε, για να να συνεχίσουμε θετικά την πορεία μας στη νέα διοργάνωση. Σε αυτή την αυτή την προσπάθεια που καθημερινά καταβάλλουμε, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου», δήλωσε με τη σειρά της η Χαρά Χαραλάμπους.

Ο αγώνας μας με τη Ρουμανία θα γίνει το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 14:00 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τον Alpha Κύπρου.

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και εκτός από τη Ρουμανία, στον ίδιο όμιλο συμμετέχει και η Μολδαβία.

Η αυλαία στον όμιλο μας θα ανοίξει σήμερα με τον αγώνα Ρουμανία – Μολδαβία.