Ισόπαλο το φιλικό της Εθνικής Νέων με το Ισραήλ

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο σημερινός φιλικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Νέων με την αντίστοιχη του Ισραήλ στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό με πέναλτι του Κοντόπουλου και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 51ο λεπτό με τον Σεγκέφ.

Ο φιλικός εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας μας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της.

Κύπρος (Β. Κουλουντής): Γιώργος Χριστοδούλου, Θεόδωρος Καλογήρου (76' Αλέξανδρος Προκοπίου), Πέτρος Χατζηευαγγέλου (76' Παναγιώτης Τσίβικος), Αντόνιο Πέρκινς, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Μιχαήλ, Σάββας Κοντόπουλος (66' Μιχαήλ Σολωμού), Μαρίνος Πέτρου (57' Χρίστος Καραμανή), Βίκτωρας Νεοκλέους (66' Χρυσοστόμος Ιωακείμ), Σωκράτης Χριστοφή (76' Ηλίας Στυλιανού), Παναγιώτης Ηλία (66' Ανδρέας Μαυρουδής).

Κύπρος - Ισραήλ αναμετρήθηκαν και την περασμένη Τρίτη και οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 3-0.