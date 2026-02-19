Κτυπάει εντεκάδα ο Χατζηγιοβάνης

Σε φόρμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση και ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος της Ομόνοιας στο τελευταίο παιχνίδι ενάντια στην ΕΝΠ, μοιράζοντας μάλιστα και μία ασίστ στον Μαέ.

Με τον Μαγιαμπέλα εκτός λίστας και τους Εβάντρο, Γιόβετιτς παροπλισμένους, ο 28χρονος Ελλαδίτης έχει καλές πιθανότητες στο να είναι στο αρχικό σχήμα απόψε στο ΓΣΠ. Αν συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις θα βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουν οι πράσινοι για πρόκριση ενάντια στην Ριέκα.

Α. Π.