Μετά τις διπλές προπονήσεις στη Σαρδηνία, συνεχίζει την προετοιμασία στη Λεμεσό η Νατάσα Λάππα

Από την Ιταλία και συγκεκριμένα τη Σαρδηνία ξεκίνησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Νατάσας Λάππας, για το 2026. Από τις 25 Ιανουάριου μέχρι και τις 14 Φεβρουάριου, η 24χρονη ιστιοπλόος της κατηγορίας IQFOIL βρισκόταν στη Σαρδηνία, συμμετέχοντας σε καμπ με άλλες πέντε κορυφαίες windsurfer, έχοντας επιστρέψει για πέντε ημέρες στην Κύπρο λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

Αυτή τη βδομάδα προπονείται στην Κύπρο μαζί με την Ιταλίδα windsurfer Livia Passoni ενώ η προετοιμασία θα συνεχιστεί εντατικά στη Λεμεσό, μέχρι τα τέλη Μαρτίου και το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χρονιάς στη Μαγιόρκα.

Η Νατάσα καταφέρνει να συνδυάζει πρωταθλητισμό και σπουδές, αποδεικνύοντας πως με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, όλα είναι δυνατά. «Μια τυπική μέρα προετοιμασίας στην Ιταλία περιλαμβάνει πρωινό ξύπνημα στις 07:00. Στις 09:00 μπαίνουμε στη θάλασσα για περίπου δυόμισι ώρες. Μετά μεσημεριανό, ξεκούραση και το απόγευμα ξανά στη θάλασσα για τη δεύτερη προπόνηση. Aν όμως δεν είχε αέρα τότε δουλεύουμε στο γυμναστήριο» αναφέρει η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού για το πρόγραμμα που ακολουθούσε στο καμπ της Σαρδηνίας. «Τώρα στη Λεμεσό, το πρωί, αν δεν έχω Πανεπιστήμιο, θα πάω γυμναστήριο και καθημερινά μπαίνουμε στη θάλασσα γύρω στις 13:00» αναφέρει.

Η Λάππα δηλώνει ικανοποιημένη από την πορεία προετοιμασίας αφού έχει την ευκαιρία να συναγωνίζεται καθημερινά κορυφαίες αθλήτριες από άλλες χώρες. «Νιώθω ότι δυνάμωσα αρκετά μετά από τους τραυματισμούς του 2025 και τώρα μπήκα πολύ δυνατά στην φετινή αγωνιστική χρονιά» συμπλήρωσε η 24χρονη ιστιοπλόος.

Να σημειωθεί ότι η Λάππα, λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης, χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στο κόκκαλο του πέλματός της τον Οκτώβριο του 2025 και έμεινε για ένα μήνα εκτός θάλασσας - της επιτρεπόταν σε αυτό το διάστημα η προπόνηση  μόνο στο γυμναστήριο. Τον Δεκέμβριο υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο.

Πρώτος αγώνας για το 2026 είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Palma de Mallorca της Ισπανίας, από τις 26 Μάρτιου μέχρι και τις 4 Απρίλιου. Το 2025 ήταν η καλύτερη σεζόν στην καριέρα της Λάππα, παρά τους τραυματισμούς, με την 20η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να σφραγίζει τις προσπάθειές της.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» καθώς επίσης ο Κυπριακός  Οργανισμός  Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.

