Δεύτερος σε ανακτήσεις κι έκτος σε τάκλιν ο Ολυμπιακός

Τριάντα τέσσερα (34) γκολ σημειώθηκαν στις 8 αναμετρήσεις των πρώτων αγώνων playoffs της φάσης νοκ άουτ του Champions League (67 την 1η αγωνιστική, 62 την 2η αγωνιστική, 70 την 3η αγωνιστική, 46 την 4η αγωνιστική, 64 την 5η αγωνιστική, 55 την 6η αγωνιστική, 61 την 7η αγωνιστική, 61 την 8η αγωνιστική), φτάνοντας συνολικά τα 521 γκολ, ήτοι 3,43 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 26 λεπτά, τα περισσότερα (97) στo χρονικο διάστημα 61΄-75΄, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει την καλύτερη επίθεση (24 γκολ), οι Παριζιάνοι και τη μεγαλύτερη κατοχή (65%) και το μεγαλύτερο ποσοστό σε σωστές μεταβιβάσεις (91,4%), τα περισσότερα τάκλιν έχουν η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και η Ρεάλ Μαδρίτης (169)-6ος ο Ολυμπιακός με 158-, τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (409) έχει η Αθλέτικ Μπιλμπάο-2ος ο Ολυμπιακός με 402.

Ο Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ (13 γκολ), ενώ έχει και τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία (24)- στην 13η θέση ο Ελ Κααμπί και ο Τζόλης (από 10)-, Ολίσε (Μπάγερν) και Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης) τις περισσότερες ασίστ (από 6), ο Λοκατέλι (Γιουβέντους) τα πιο πολλά τάκλιν (από 34)-6ος ο Πιρόλα με 24-, ο Παρέδες (Αθλέτικ Μπιλμπάο) τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (77), ο Χάιακιν (Μπόντο Γκλιμτ) τις περισσότερες αποκρούσεις (52).