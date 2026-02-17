ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

17 Φεβρουαρίου 1968: Πρώτη νίκη για την Κύπρο σε επίσημο αγώνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

17 Φεβρουαρίου 1968: Πρώτη νίκη για την Κύπρο σε επίσημο αγώνα

Σαν σήμερα πριν από 58 χρόνια. Στις 17 Φεβρουαρίου 1968, η Εθνική μας πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε επίσημο παιχνίδι.

Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1968, η Κύπρος φιλοξένησε τότε στο κατάμεστο ΓΣΠ την Ελβετία.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό και στο 26ο λεπτό ο Μελής Άσπρου ισοφάρισε σε 1-1. Το 2-1 διαμόρφωσε στο 46ο λεπτό ο Πάμπος Παμπουλλή. Στο 88ο λεπτό δυνατό σουτ του Κρυστάλλη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των Ελβετών.

Ο Πάμπος Αβρααμίδης, στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής μας  χρησιμοποίησε τους Ανδρέα Φιλώτα (46’ Μάκη Αλκιβιάδη), Κώστα Χρίστου Κάττο, Ιωάννη Ξυπολυτά, Πανίκο Ιακώβου, Κώστα Παναγιώτου, Πανίκο Κρυστάλλη, Πάμπο Παμπουλλή, Πανίκο Ευθυμιάδη, Μελή Άσπρου, Ανδρέα Χριστοδούλου Πάκκο, Δρόσο Καλοθέου.

Στην αποστολή ήταν και οι Παναής Νικολάου (Αλκή), Παντέλας (ΑΠΟΕΛ) και Δήμος Καβάζης (Απόλλωνας).

Μεταφέρουμε αυτούσια τη δήλωση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή στην εφημερίδα «Αθλητική», ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 1968.

«Η ομάδα μας έπαιξε χωρίς κόμπλεξ και αντιμετώπισε τους αντιπάλους μας ίση προς ίσους. Ανεπτύχθη επιθετικά η ομάδα μας και εδημιούργησε προϋποθέσεις μιας ευρυτέρας νίκης.

Η νίκη μας ήτο δίκαια και το σκορ μας αδικεί. Η σημερινή ημέρα είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου. Πιστεύω ότι η Εθνική μας με νέα προσπάθεια δύναται να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα».

Όπως σημειώνεται στον ημερήσιο τύπο της εποχής, ο νέος μας Ομοσπονδιακός προπονητής Πάμπος Αβρααμίδης είχε εξαιρετική συνεργασία με τον εκλέχτορα της Εθνικής μας Κιούνσλερ.

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα Κύπρος – Ελβετία. Τα πλάνα είναι από το αρχείο του ΡΙΚ.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη