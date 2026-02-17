17 Φεβρουαρίου 1968: Πρώτη νίκη για την Κύπρο σε επίσημο αγώνα

Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1968, η Κύπρος φιλοξένησε τότε στο κατάμεστο ΓΣΠ την Ελβετία.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό και στο 26ο λεπτό ο Μελής Άσπρου ισοφάρισε σε 1-1. Το 2-1 διαμόρφωσε στο 46ο λεπτό ο Πάμπος Παμπουλλή. Στο 88ο λεπτό δυνατό σουτ του Κρυστάλλη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των Ελβετών.

Ο Πάμπος Αβρααμίδης, στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής μας χρησιμοποίησε τους Ανδρέα Φιλώτα (46’ Μάκη Αλκιβιάδη), Κώστα Χρίστου Κάττο, Ιωάννη Ξυπολυτά, Πανίκο Ιακώβου, Κώστα Παναγιώτου, Πανίκο Κρυστάλλη, Πάμπο Παμπουλλή, Πανίκο Ευθυμιάδη, Μελή Άσπρου, Ανδρέα Χριστοδούλου Πάκκο, Δρόσο Καλοθέου.

Στην αποστολή ήταν και οι Παναής Νικολάου (Αλκή), Παντέλας (ΑΠΟΕΛ) και Δήμος Καβάζης (Απόλλωνας).

Μεταφέρουμε αυτούσια τη δήλωση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή στην εφημερίδα «Αθλητική», ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 1968.

«Η ομάδα μας έπαιξε χωρίς κόμπλεξ και αντιμετώπισε τους αντιπάλους μας ίση προς ίσους. Ανεπτύχθη επιθετικά η ομάδα μας και εδημιούργησε προϋποθέσεις μιας ευρυτέρας νίκης.

Η νίκη μας ήτο δίκαια και το σκορ μας αδικεί. Η σημερινή ημέρα είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου. Πιστεύω ότι η Εθνική μας με νέα προσπάθεια δύναται να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα».

Όπως σημειώνεται στον ημερήσιο τύπο της εποχής, ο νέος μας Ομοσπονδιακός προπονητής Πάμπος Αβρααμίδης είχε εξαιρετική συνεργασία με τον εκλέχτορα της Εθνικής μας Κιούνσλερ.

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα Κύπρος – Ελβετία. Τα πλάνα είναι από το αρχείο του ΡΙΚ.