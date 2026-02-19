Ο Παναθηναϊκός αναζητά το βήμα μίας νέας αφετηρίας μέσα από την Ευρώπη

Μέσα από ιδιαίτερα «βαρύ» κλίμα και «συννεφιασμένη» ατμόσφαιρα, όχι μόνο για τα (νέα) τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, μα ακόμη περισσότερο για τις θλιβερές και υπό του μετρίου εμφανίσεις κόντρα στον ΠΑΟΚ (αποκλεισμός στα ημιτελικά με δύο ήττες με... κάτω τα χέρια) και την ΑΕΛ (1-1 στη Λεωφόρο με πολύ κακή εικόνα), ο Παναθηναϊκός αναζητάει για άλλη μία φορά την εφετινή σεζόν, μία νέα... αφετηρία μέσω της Ευρώπης και του πρώτου αγώνα του με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (19/2, 22:00, CosmoteSports 4HD, ANT1).

Απέναντι σε μία τρομερά σκληροτράχηλη ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε τη League Phase αήττητη (3 νίκες, 5 ισοπαλίες) κι έχει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση (μόλις 3 γκολ παθητικό), το «τριφύλλι» καλείται να αφήσει πίσω του την ανεπαρκή εικόνα των τελευταίων εβδομάδων και να κάνει στο ΟΑΚΑ μία πολύ «γεμάτη» κι ολοκληρωτική εμφάνιση κόντρα στην Πλζεν, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα playoffs εισόδου στους «16» του Europa League.

Σε μία σειρά αγώνων που μπορεί -εφόσον ο Παναθηναϊκός καταθέσει μία πολύ καλύτερη «ιδέα» μέσα στο γήπεδο- να προσφέρει την ευκαιρία στο «τριφύλλι» για να αλλάζει πλήρως την ψυχολογία του και την «αύρα» για τη συνέχεια. Κίνητρα άλλωστε, υπάρχουν και είναι πολύ μεγάλα για τον Παναθηναϊκό κι από πλευράς βαθμολογίας στο ranking, αλλά και στο οικονομικό σκέλος. Κι αυτά τα κίνητρα, ο οργανισμός του «τριφυλλιού» τα προσέγγιζε με πολύ μεγαλύτερη προσήλωση κατά τη διάρκεια της εφετινής σεζόν, όπως επιβεβαιώνει και η έως τώρα πορεία του απ' τα καλοκαιρινά προκριματικά ως τη League Phase του Europa League, που ήταν διαρκώς εκ διαμέτρου αντίθετη με την παρουσία του εντός συνόρων.

Απέναντι στην Πλζεν, την οποία ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε και στη League Phase (6η αγωνιστική), μένοντας στο «λευκό» 0-0 στο ΟΑΚΑ (αν και είχε αριθμητικό πλεονέκτημα απ' το 32'), οι «πράσινοι» έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν πάρα πολλά. Μία πιθανή πρόκριση επί της τσεχικής ομάδας θα προσφέρει στον Παναθηναϊκό -που είναι πλέον 78ος στο UEFA Club Ranking με 26.250 βαθμούς- άλλους 1.000 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία του.

Στο δε οικονομικό κομμάτι, το «τριφύλλι» θα πάρει άλλα 1.750.000 ευρώ που αφορούν το μπόνους πρόκρισης στους «16», τα οποία θα προστεθούν στα 10,3 εκατ. ευρώ που έχει ήδη «καρπωθεί» απ’ την έως τώρα παρουσία του στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης. Ανοίγοντας δρόμο για ακόμη περισσότερες «διεκδικήσεις».

Το 3-4-2-1 και οι σκέψεις ενδεκάδας

Αναλύοντας τις αγωνιστικές σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται πως ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού θα διατηρήσει το 3-4-2-1, έχοντας ξανά πανέτοιμους και διαθέσιμους τους Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργο Κυριακόπουλο, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος επέστρεψε σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα έπειτα από απουσία περίπου ενός μήνα λόγω θλάσης στη γάμπα.

Στον αντίποδα, εκτός έμειναν οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι (έχει μπει σε ένα μέρος της προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας, μετά τον νέο μυϊκό τραυματισμό του) και οι Σίριλ Ντέσερς, Μουσά Σισοκό, που είναι ούτως ή άλλως εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μαζί με τους Τιν Γεντβάι, Λούκας Τσάβες, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρη Κοντούρη και Παύλο Παντελίδη.

Την αμυντική τριάδα μπροστά απ' τον Αλμπάν Λαφόν αναμένεται να συγκροτήσουν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκι Ίνγκασον, Αχμέντ Τουμπά με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργο Κυριακόπουλο σε ρόλους φουλ μπακ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσουν έχουν οι Μανώλης Σιώπης και Άνταμ Τσέριν, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να «χαμηλώσει» ξανά στο γήπεδο και να παίξει στο «8» ο Τάσος Μπακασέτας αντί του Σλοβένου μέσου.

Τον δε υποστηρικτικό ρόλο πίσω απ' τον «φουνταριστό» Ανδρέα Τεττέη, θα αναλάβουν ο Σαντίνο Αντίνο (ετοιμάζεται όπως κι ο Τεττέη για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του), μαζί με έναν εκ των Βισέντε Ταμπόρδα ή Ανάς Ζαρουρί.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί απ’ την επιτροπή διαιτησίας της UEFA ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς, με βοηθούς τους Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ 4ος θα είναι ο Ντόναλντ Ρόμπερτσον. Στο VAR ορίστηκε ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, ενώ AVAR θα είναι ο Κέβιν Κλάνσι.

Athletiko.gr