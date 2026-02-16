ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eίναι ευκαιρία, ας την αρπάξουμε

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Eίναι ευκαιρία, ας την αρπάξουμε

Η έλευση του Απόστολου Μάντζιου στον πάγκο της Εθνικής Κύπρου, είναι αλήθεια πως δεν αντιμετωπίστηκε με θέρμη. Υπό τις οδηγίες του όμως, «θυμηθήκαμε» πως έχουμε Εθνική. Με τον Ελλαδίτη τεχνικό, στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μπορεί βαθμολογικά να τερματίσαμε στην 5η θέση με οκτώ βαθμούς, όμως μετά από χρόνια, «γεννήθηκαν» ελπίδες για κάτι καλό. Οι διεθνείς πίστεψαν στον εαυτό τους και η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Χάθηκαν βαθμοί στις λεπτομέρειες απέναντι σε αντιπάλους όπως η Αυστρία και η Ρουμανία.

Από τον Σεπτέμβριο μπαίνουμε σε ένα νέο οδοιπορικό. Αυτό του Nations League. Κόντρα σε Μαυροβούνιο, Αρμενία, Λετονία ή Γιβραλτάρ, μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα για τη διάκριση. Το θέμα είναι να μην πανικοβληθούμε στην πρώτη αναποδιά. Χτίστηκε κάτι καλό, ας μην το γκρεμίσουμε. Υπάρχει μία καλή φουρνιά και ας τη θυμόμαστε στο πέρασμα των χρόνων ως μία φουρνιά διεθνών που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Δεν πρέπει να θεωρηθεί πίεση, η πίστη για διάκριση. Άλλωστε, όπως είπε και ο Μάντζιος, σε αυτή τη διοργάνωση, θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους. Είναι ευκαιρία, φτάνει να το πιστέψουμε...

Απλά ενημερωτικά, η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β' Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Euro 2028 μέσω αγώνων πλέι οφ. Επίσης, η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση, θα αγωνιστεί σε αγώνα πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β΄ Κατηγορίας για άνοδο στη Β΄ Κατηγορία ή παραμονή στη Γ΄ Κατηγορία. Εμάς όμως, μας ενδιαφέρει το πρώτο και αυτό θα κυνηγήσουμε... 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To όνειρο ξεθωριάζει

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη