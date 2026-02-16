Eίναι ευκαιρία, ας την αρπάξουμε

Η έλευση του Απόστολου Μάντζιου στον πάγκο της Εθνικής Κύπρου, είναι αλήθεια πως δεν αντιμετωπίστηκε με θέρμη. Υπό τις οδηγίες του όμως, «θυμηθήκαμε» πως έχουμε Εθνική. Με τον Ελλαδίτη τεχνικό, στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μπορεί βαθμολογικά να τερματίσαμε στην 5η θέση με οκτώ βαθμούς, όμως μετά από χρόνια, «γεννήθηκαν» ελπίδες για κάτι καλό. Οι διεθνείς πίστεψαν στον εαυτό τους και η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Χάθηκαν βαθμοί στις λεπτομέρειες απέναντι σε αντιπάλους όπως η Αυστρία και η Ρουμανία.

Από τον Σεπτέμβριο μπαίνουμε σε ένα νέο οδοιπορικό. Αυτό του Nations League. Κόντρα σε Μαυροβούνιο, Αρμενία, Λετονία ή Γιβραλτάρ, μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα για τη διάκριση. Το θέμα είναι να μην πανικοβληθούμε στην πρώτη αναποδιά. Χτίστηκε κάτι καλό, ας μην το γκρεμίσουμε. Υπάρχει μία καλή φουρνιά και ας τη θυμόμαστε στο πέρασμα των χρόνων ως μία φουρνιά διεθνών που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Δεν πρέπει να θεωρηθεί πίεση, η πίστη για διάκριση. Άλλωστε, όπως είπε και ο Μάντζιος, σε αυτή τη διοργάνωση, θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους. Είναι ευκαιρία, φτάνει να το πιστέψουμε...

Απλά ενημερωτικά, η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β' Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Euro 2028 μέσω αγώνων πλέι οφ. Επίσης, η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση, θα αγωνιστεί σε αγώνα πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β΄ Κατηγορίας για άνοδο στη Β΄ Κατηγορία ή παραμονή στη Γ΄ Κατηγορία. Εμάς όμως, μας ενδιαφέρει το πρώτο και αυτό θα κυνηγήσουμε...