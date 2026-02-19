Πρεμιέρα με γκολ και θέαμα!

Πρεμιέρα στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φούτσαλ Ανδρών Allwyn «Μιχάλης Κρασιάς» είχαμε αυτή την εβδομάδα, με την πρώτη αγωνιστική να προσφέρει πλούσιο θέαμα, πολλά γκολ και δυνατές αναμετρήσεις.

Στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής, το Frederick University επικράτησε του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με 6-1, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τις αγωνιστικές του δυνατότητες. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 3-1, με το Frederick να ανεβάζει ρυθμούς στην επανάληψη και να «κλειδώνει» τη νίκη. Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Χρυσοστόμου, Θεοδοσίου (2), Κωνσταντίνου (2) και Σπύρου, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σκόραρε ο Αμπντουλάχ.

Στον δεύτερο αγώνα της ημέρας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, κερδίζοντας το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο με 9-4. Παρά το κλειστό πρώτο μέρος, που ολοκληρώθηκε με προβάδισμα 2-0 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η αναμέτρηση άνοιξε στο δεύτερο ημίχρονο με συνεχείς επιθετικές προσπάθειες και υψηλό ρυθμό. Για τους νικητές σκόραραν οι Δ. Χρυσοστόμου (4), Σ. Χρυσοστόμου (2), Κοσσιής (2) και Αλεξάνδρου, ενώ για το ΤΕΠΑΚ δίχτυα βρήκαν οι Σοφρωνίου (2) και Αργυρού (2).

Η πρώτη αγωνιστική έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για ένα ανταγωνιστικό και θεαματικό πρωτάθλημα, με τις ομάδες να δείχνουν από νωρίς διάθεση για επιθετικό ποδόσφαιρο και υψηλό επίπεδο αγωνιστικότητας στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φούτσαλ Ανδρών Allwyn «Μιχάλης Κρασιάς».

Το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φούτσαλ Ανδρών διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, με μεγάλο χορηγό την Allwyn και υποστηρίζεται από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης και τον χορηγό επικοινωνίας Cablenet Sports.