Eπιθυμεί την παραμονή Μαγκουάιρ η Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Χάρι Μαγκουάιρ θέλουν να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η Daily Mail και η απόφαση θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τις απολαβές στο συμβόλαιο του Άγγλου κεντρικού αμυντικού, που η επιθυμία των «κόκκινων διάβολων» είναι να μειωθούν.

Ωστόσο, ο Μαγκουάιρ έχει προτάσεις στα χέρια του και από άλλες ομάδες και δεν αποκλείεται να πει το «ναι» και ν' αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν εφόσον η προσφορά είναι σημαντικά καλύτερη από εκείνη της Γιουνάιτεντ.

Ο 32χρονος στόπερ τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετράει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και μία ασίστ. Με την αγγλική ομάδα έχει κατακτήσει ένα FA Cup (2024) και ένα Carabao Cup (2023).

