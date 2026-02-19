ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επιστροφή του Μαρκέτι σε ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, λίγες ημέρες μετά το πέναλτι και την κόκκινη

Ο Ματέο Μαρκέτι ήταν ο εκλεκτός του υπεύθυνου των διαιτητών για να διατητεύσει το ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός διαιτητής θα σφυρίξει αγώνα μεταξύ των «αιωνίων» της Λευκωσίας, καθώς ήταν σε παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων και το 2023.

Συγκεκριμένα, την 1η Μαρτίου 2023 ήταν ο άρχων της αναμέτρησης σε ματς κυπέλλου, το οποίο είχε βρει νικήτρια με 2-0 την Ομόνοια που πήρε και την πρόκριση για τα ημιτελικά (σ.σ. 1-1 ο πρώτος αγώνας). 

Πριν από λίγες ημέρες ο Μαρκέτι είχε διαιτητεύσει το Κόμο - Φιορεντίνα, στο οποίο είχε δώσει πέναλτι και κόκκινη (διαβάστε ΕΔΩ).

 

