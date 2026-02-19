Με δυο ξένους διαιτητές το ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια - Όλοι οι ορισμοί

Όπως αναμενόταν, μετά και την απόφαση της ΚΟΠ να φέρνει ξένους διαιτητές και για τον αγωνιστικό χώρο, ενόψει του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια, υλοποιείται αυτή η απόφαση.

Το ντέρμπι των αιωνίων θα σφυρίξει ο Marchetti Matteo, ενώ στο VAR θα είναι ο Schuttengruber Manuel.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

17:00 Απόλλων Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

18:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

18:00 Πάφος F.C. – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Schuttengruber Manuel

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Marchetti Matteo

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Schuttengruber Manuel

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης