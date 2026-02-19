ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δυο ξένους διαιτητές το ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια - Όλοι οι ορισμοί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με δυο ξένους διαιτητές το ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια - Όλοι οι ορισμοί

Όπως αναμενόταν, μετά και την απόφαση της ΚΟΠ να φέρνει ξένους διαιτητές και για τον αγωνιστικό χώρο, ενόψει του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια, υλοποιείται αυτή η απόφαση.

Το ντέρμπι των αιωνίων θα σφυρίξει ο Marchetti Matteo, ενώ στο VAR θα είναι ο Schuttengruber Manuel.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

17:00 Απόλλων Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

18:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής:  Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής:  Αντωνίου Μάριος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

18:00 Πάφος F.C. – Ανόρθωση Αμμοχώστου

 

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

 

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

 

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

 

VAR: Schuttengruber Manuel

 

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

 

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας

 

Στάδιο: ΓΣΠ

 

Διαιτητής: Marchetti Matteo

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

 

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

 

VAR: Schuttengruber Manuel

 

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

 

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

 

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΚ Λάρνακας

 

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

 

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

 

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

 

VAR: Κώστα Ροβέρτος

 

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

 

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεσσάρα… πρόκρισης για Στουτγκάρδη - Προβάδισμα για Ερυθρό και Λουντογκόρετς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε...» - Το σχόλιο Μπεργκ για το ματς με ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μαγικά του Τετέι δεν έφτασαν στον Παναθηναϊκό και η πρόκριση θα κριθεί στην Τσεχία

Ελλάδα

|

Category image

Η Ομόνοια έχασε τα… άχαστα, το «πλήρωσε» αλλά τίποτα δεν χάθηκε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ με Λόβρεν - Ενοχλήσεις στο γόνατο και μαγνητική για να φανεί η ζημιά

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση ισχυρών παραγόντων του ΑΠΟΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλουν να σηκώσουν το Conference League οι Ομονοιάτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Ομόνοιας σε... δράση και το ΓΣΠ «βράζει» πριν τη Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Θέλτα «άλωσε» την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει βουνό στην Ισπανία

Ελλάδα

|

Category image

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη