Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από το Ισραήλ σε φιλικό αγώνα

Την ήττα με 3-0 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα των Νέων από το Ισραήλ σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».

Απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, οι νεαροί διεθνείς  μας προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό, αλλά στο τέλος έχασαν δίκαια από ένα καλύτερο αντίπαλο. 

Τα τέρματα σημειώθηκαν στο 3ο λεπτό, στο 66ο και στο 85ο' με την Εθνική μας να δημιουργεί προϋποθέσεις για να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, χωρίς να τα καταφέρει.

Καλύτερη στιγμή για την Εθνική μας στο 80' όταν ο Καλογήρου βγήκε μόνος απέναντι από τον Ισραηλινό τερματοφύλακα ο οποίος απέκρουσε το πλασέ που επιχείρησε. 

Κύπρος και Ισραήλ θα αγωνιστούν και σε δεύτερο φιλικό την ερχόμενη Πέμπτη στις 14:30 επίσης στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» και θα αρχίσει στις 14:30.

Κύπρος (Β. Κουλουντής): Ανδρέας Ανδρέου, Μαρίνος Πέτρου (46' Θεόδωρος Καλογήρου), Παναγιώτης Τσίβικος (60' Πέτρος Χατζηευαγγέλου), Χρήστος Κωνσταντινίδης (75' Αλέξανδρος Προκοπίου), Αντόνιο Πέρκινς, Μιχαήλ Σολωμού, Γιώργος Μιχαήλ (60' Ηλίας Στυλιανού), Ανδρέας Μαυρουδής (60' Βίκτωρας Νεοκλέους), Παναγιώτης Ηλία (75' Χρίστος Καραμανή), Χρυστόστομος Ιωακείμ (46' Σωκράτης Χριστοφή), Σάββας Κοντόπουλος (46' Λεωνίδας Ρουστουάνι).

Τα φιλικά διεξάγονται για την προετοιμασία της Εθνικής μας για τη συμμετοχή της στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19 με αντιπάλους  το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Σουηδία. Οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο από τις 25 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

