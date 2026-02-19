ΑΕΛ: «Καμία ομοσπονδία δεν θα μας σταματήσει!»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ.

Καυστική ανακοίνωση από τη μπασκετική ΑΕΛ σε σχέση με τον ορισμό του αγώνα με την Αναγέννησης Γερμασόγειας για την Παρασκευή στις 15:30. Αναλυτικά:

«Ως ΑΕΛ εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία μας για τον ορισμό της αναμέτρησης της ομάδας μας για τον δεύτερο τελικό των play offs την Παρασκευή 20/02 και ώρα 15:30.

Είναι απορίας άξιο με ποια λογική ορίζεται ένας αγώνας μπάσκετ σε εργάσιμη ημέρα και μεσημεριανή ώρα. Μια τέτοια απόφαση:

 Υποβαθμίζει την ίδια τη διοργάνωση, μετατρέποντας έναν επίσημο αγώνα τελικό σε μια τυπική διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών.

 Στερεί από τους φιλάθλους και τους γονείς το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και την προσπάθεια της ομάδας μας.

Είναι απαράδεκτο σε επίσημη διοργάνωση να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να υπολογίζονται οι πραγματικές συνθήκες των ομάδων και των αθλητριών, πλήττοντας το κύρος του πρωταθλήματος και την προσπάθεια ανάπτυξης του αθλήματος.

Ως Διοίκηση, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για την αλλαγή της ώρας ή και μέρας, ωστόσο οι αλλοπρόσαλες ενέργειες του υπεύθυνου προγραμματισμού της ΚΟΚ κ.Νίκου Νικολάου του οποίου παίζει και το όνομα  του για υποψηφίου προέδρου της ΚΟΚ τον Μάη (που πας μπασκετάκι) μας αναγκάζει να μην έχουμε άλλη επιλογή. Παρότι σκεφτήκαμε ακόμα και την απόσυρση της ομάδας, λάβαμε υπόψην τους κόπους, όλης της χρονιάς, των καλαθοσφαιριστριών μας  και σεβόμενοι τη μεγάλη μας ιστορία θα κατεβούμε στο γήπεδο με μοναδικό στόχο να κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά από τους 43 που κερδίσαμε στον πρώτο αγώνα.

Παρόλα αυτά, κανένας δεν θα μας σταματήσει από την κατάκτηση του 19ού πρωταθλήματος της ιστορίας μας.

Καλούμε τον κόσμο μας, παρά τη δυσκολία της ώρας και της μέρας, να δώσει το παρών του στο Σολομωνίδης και να βρεθεί στο πλευρό των λιονταρίνων μας, όπως μόνον αυτός ξέρει.

Καμία ομοσπονδία και ούτε κανένας άλλος θα μας σταματήσει. Δεν θα παίξουμε κανένα παιχνίδι της ΚΟΚ και του αντιπάλου, που τα έχετε πλακάκια. Θα μπούμε στο γήπεδο και θα κάνουμε τις νίκες 2».

 Είμαστε η αντίσταση στο σάπιο σύστημα σας.Είμαστε πίσω και μπροστά σας».

Διαβαστε ακομη