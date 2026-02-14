14 Φεβρουαρίου 1973: Πρώτη νίκη για την Κύπρο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (video)

Σαν σήμερα πριν από 53 χρόνια. Στις 14 Φεβρουαρίου 1973 η Εθνική μας πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με σκόρερ τον Κόκο Αντωνίου στο 88ο λεπτό, μετά από μπαλιά του Παμπουλλή, η Κύπρος νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο Στάδιο ΓΣΠ για τα προκριματικά του 1974.

Η Κύπρος κληρώθηκε στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Εκλέκτωρ - προπονητής μας Πάμπος Αβρααμίδης χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Φάνος Στυλιανού (Ανόρθωση), Νικολής Στυλιανού (Αλκή), Λάκης Θεοδώρου (ΕΠΑ), Σταύρος Στυλιανού (ΑΕΛ), Κυριάκος Κουρέας (Ολυμπιακός Πειραιώς), Στεφανής Μιχαήλ (ΑΠΟΕΛ), Πανίκος Ευθυμιάδης (Ολυμπιακός), Νίκος Χαραλάμπους (Ομόνοια), Πάμπος Παμπουλλής (Ολυμπιακός Πειραιώς), Κόκος Αντωνίου (Ομόνοια), Ανδρέας Στυλιανού (ΑΠΟΕΛ).

Στο 85ο λεπτό ο Μιχάλης Τάρταρος (Ανόρθωση) αντικατέστησε τον Ανδρέα Στυλιανού και στο 88ο λεπτό ο Πανίκος Γιολίτης (Απόλλων) αντικατέστησε τον Πανίκο Ευθυμιάδη.

Στον πάγκο ήταν οι Μάκης Αλκιβιάδης (ΕΠΑ), Μιχαλάκης Καλαμαράς (Νέα Σαλαμίνα) και Δημήτρης Κούδας (ΕΝ Παραλιμνίου).

Στο κατάμεστο ΓΣΠ διατέθηκαν 5.238 εισιτήρια και διαιτήτευσε ο Ρουμάνος Αουρέλ Μπεντού με συνεργάτες τους συμπατριώτες του Τζιεμιτζιάν και Μπιρσάν.

Φωτογραφία από το αρχείο Σαββίδη:

Από αριστερά διακρίνονται Κ. Αντωνίου, Στεφανής, Νικολής, Χαραλάμπους, Παμπουλλής, Σταύρος Στυλιανού, Ευθυμιάδης, Κουρέας, Θεοδώρου, Φάνος, Ανδρέας Στυλιανού (αρχηγός).

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα Κύπρος – Βόρεια Ιρλανδία. Τα πλάνα είναι από το αρχείο του ΡΙΚ.