Ο Τόμας φροντίζει... στο πρώτο 45λεπτο!

Όλα τα γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο

Με οκτώ συνεχόμενες νίκες ο Απόλλωνας είναι αναμφίβολα μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος το τελευταίο διάστημα. Στα έξι τελευταία ματς δίχτυα βρήκε ο Μπράντον Τόμας. Ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι τη 17η αγωνιστική μετρούσε μόλις ένα τέρμα, αυτό το οποίο είχε πετύχει στη νίκη με τον Ακρίτα στην 6η αγωνιστική (0-1), πλέον έχει στον απολογισμό του εφτά γκολ. Μάλιστα, ο Ισπανός επιθετικός φροντίζει να βάλει τις βάσεις για τον Απόλλωνα από το πρώτο ημίχρονο, καθώς όλα τα τέρματά του επιτεύχθηκαν στο πρώτο 45λεπτο των παιχνιδιών.

Με την Ένωση πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (0-1) στο 8', ακολούθως άνοιξε το σκορ στη νίκη με 2-1 επί του ΑΠΟΕΛ, ενώ με τον Ακρίτα είχε σκοράρει στο 19' το δεύτερο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (4-0). Έπειτα, με την Ομόνοια Αραδίππου χρίστηκε σκόρερ στο 34', με τον Ολυμπιακό ισοφάρισε σε 1-1 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου δίνοντας το έναυσμα για την αντεπίθεση (3-1) και στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΑΕΚ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 33' (1-0). Στο πρώτο ημίχρονο είχε σκοράρει και στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής με τον Ακρίτα, σημειώνοντας το ένα από τα δύο γκολ των γαλάζιων (0-2).

Στο φινάλε και «χρυσό»

Η μοναδική φορά στην οποία ο Μπράντον Τόμας βρήκε δίχτυα και δεν ήταν στο πλαίσιο του πρώτου ημιχρόνου ήταν σε αγώνα κυπέλλου. Συγκεκριμένα, ο 31χρονος επιθετικός με δικό του τέρμα είχε δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά, κάνοντας το 3-2 στο φινάλε της παράτασης στον αγώνα των προημιτελικών απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

Από τους πιο επιδραστικούς

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Τόμας είναι από τους πιο επιδραστικούς παίκτες για τον Απόλλωνα στο σκοράρισμα. Συνολικά είχε εμπλοκή σε εννέα τέρματα, καθώς πέραν των εφτά περιπτώσεων που έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ μετράει και δυο ασίστ. Ισάριθμες εμπλοκές έχει μόνο ο Πέδρο Μάρκες με τέσσερα τέρματα και πέντε ασίστ. Σημειώνεται ότι ο Τόμας στα πρώτα δυο παιχνίδια της σεζόν είχε αγωνιστεί ως αλλαγή, όμως από εκεί και πέρα μέτρησε 19 σερί παρουσίες ως βασικός. Έλειψε μόνο στον αγώνα με την ΑΕΛ λόγω καρτών.

