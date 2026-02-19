ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ντόχα

Τέθηκε εκτός συνέχειας, χάνοντας από τον Αντρέι Ρούμπλεφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ σταμάτησε στα προημιτελικά την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 της Ντόχα. Ο Ρώσος, κάτοχος του τίτλου του Qatar Οpen από πέρυσι, επικράτησε του Έλληνα τενίστα με 6-3, 7-6(2) και πέρασε στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει, είτε τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, είτε τον επίσης Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ.

Ένα διπλό λάθος του Τσιτσιπά έδωσε στον Ρώσο την ευκαιρία να πετύχει νωρίς (στο 3ο γκέιμ) break, το οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής είχε την ευκαιρία λίγο αργότερα να ανταποδώσει. Έχασε όμως τέσσερα break points στο 6ο γκέιμ και άλλο ένα στο 8ο, με τον Ρούμπλεφ όχι μόνο να κρατάει το σερβίς του, αλλά να κλείνει και το πρώτο σετ με νέο break (6-3).

Εξαιρετικά αποτελεσματικοί στο σερβίς στο δεύτερο σετ, οι δύο παίκτες δεν άφησαν περιθώριο ο ένας στον άλλο να πιστέψει καν ότι θα μπορούσε να το «σπάσει», με φυσική συνέπεια να διαμορφωθεί σχετικά γρήγορα το 6-6 και το παιχνίδι να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε 3-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Τσιτσιπά, κερδίζοντας με 7-2 και παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

