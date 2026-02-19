ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

Με ελάχιστη τιμωρία αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών είναι αντιμέτωπος ο Αργεντινός μέσος της Μπανφίκα, Τζανλούκα Πρεστιάνι, εάν κριθεί ένοχος από την UEFA, για το περιστατικό με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, στον αγώνα για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα The Athletic, σημειώνοντας ότι το χρονικό  πλαίσιο για μια τέτοια έρευνα ποικίλλει, με παρόμοιες υποθέσεις συνήθως χρειάζονται περίπου ένα μήνα για να διερευνηθούν, ίσως και περισσότερο μερικές φορές.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πρεστιάνι, ο οποίος, μαζί με την Μπενφίκα, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό αγώνα της επόμενης εβδομάδας, στον οποίο η Μπενφίκα θα κληθεί να ανατρέψει την εις βάρος της ήττα (0-1).

Ο Βινίσιους ισχυρίστηκε ότι ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του, τον είπε «μαϊμού», προκαλώντας δεκάλεπτη διακοπή και υποχρεώνοντας χθες (18/2) την UEFA  να ανακοινώσει την έναρξη έρευνας («Ένας επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA έχει διοριστεί για να διερευνήσει τις καταγγελίες για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του νοκ-άουτ playoffs του UEFA Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης στις 17 Φεβρουαρίου 2026»)

Πάντως σοκαριστική  δείχνει να είναι η κλίμακα ρατσιστικής επίθεσης που έχει υποστεί ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της καριέρας, κάτι του φαίνεται να επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν. Η La Liga αναφέρει ότι έχουν υπάρξει 26 περιστατικά ρατσισμού εναντίον του 25χρονου από τον Οκτώβριο του 2021, όπως σημειώνει το The Athletic. 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρεμιέρα με γκολ και θέαμα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μετά τις διπλές προπονήσεις στη Σαρδηνία, συνεχίζει την προετοιμασία στη Λεμεσό η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ματς με την Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισόπαλο το φιλικό της Εθνικής Νέων με το Ισραήλ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρκέτι σε ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, λίγες ημέρες μετά το πέναλτι και την κόκκινη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ντόχα

Τένις

|

Category image

Ο Τόμας φροντίζει... στο πρώτο 45λεπτο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δεύτερος σε ανακτήσεις κι έκτος σε τάκλιν ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Eπιθυμεί την παραμονή Μαγκουάιρ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κτυπάει εντεκάδα ο Χατζηγιοβάνης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με δυο ξένους διαιτητές το ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια - Όλοι οι ορισμοί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βατές» είναι μόνο στα χαρτιά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός αναζητά το βήμα μίας νέας αφετηρίας μέσα από την Ευρώπη

Ελλάδα

|

Category image

Ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ έριξε τη «βόμβα» για Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη