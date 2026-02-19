Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

Με ελάχιστη τιμωρία αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών είναι αντιμέτωπος ο Αργεντινός μέσος της Μπανφίκα, Τζανλούκα Πρεστιάνι, εάν κριθεί ένοχος από την UEFA, για το περιστατικό με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, στον αγώνα για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα The Athletic, σημειώνοντας ότι το χρονικό πλαίσιο για μια τέτοια έρευνα ποικίλλει, με παρόμοιες υποθέσεις συνήθως χρειάζονται περίπου ένα μήνα για να διερευνηθούν, ίσως και περισσότερο μερικές φορές.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πρεστιάνι, ο οποίος, μαζί με την Μπενφίκα, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό αγώνα της επόμενης εβδομάδας, στον οποίο η Μπενφίκα θα κληθεί να ανατρέψει την εις βάρος της ήττα (0-1).

Ο Βινίσιους ισχυρίστηκε ότι ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του, τον είπε «μαϊμού», προκαλώντας δεκάλεπτη διακοπή και υποχρεώνοντας χθες (18/2) την UEFA να ανακοινώσει την έναρξη έρευνας («Ένας επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA έχει διοριστεί για να διερευνήσει τις καταγγελίες για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του νοκ-άουτ playoffs του UEFA Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης στις 17 Φεβρουαρίου 2026»)

Πάντως σοκαριστική δείχνει να είναι η κλίμακα ρατσιστικής επίθεσης που έχει υποστεί ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της καριέρας, κάτι του φαίνεται να επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν. Η La Liga αναφέρει ότι έχουν υπάρξει 26 περιστατικά ρατσισμού εναντίον του 25χρονου από τον Οκτώβριο του 2021, όπως σημειώνει το The Athletic.

