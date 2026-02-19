«Βατές» είναι μόνο στα χαρτιά

Τέσσερα must win παιχνίδια έχει μπροστά της η ΑΕΚ, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος μετά την τελευταία ήττα από τον Απόλλωνα και παράλληλα να παραμείνει σε πρωταγωνιστική τροχιά. Οι εναπομείνασες αναμετρήσεις πριν τα πλέι οφ θεωρούνται «βατές» αλλά μόνο στα χαρτιά. Και τούτο, διότι ο κάθε αγώνας ξεχωριστά κρύβει τις δικές του δυσκολίες (Ομόνοια Αρ. εκτός, Ολυμπιακός και Χλώρακας εντός και Εθνικός εκτός).

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ υποτιμήσει τους αντιπάλους της, τότε πολύ πιθανόν να πατήσει την μπανανόφλουδα και να έχει απρόσμενες απώλειες βαθμών που θα αποδειχθούν οδυνηρές ως προς την υλοποίηση των υψηλών της στόχων στο πρωτάθλημα. Εφόσον, όμως, πετύχει το απόλυτο των νικών, τότε θα εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις όποιες απώλειες προκύψουν από τα ντέρμπι των προσεχών αγωνιστικών.

Πρώτιστο ζητούμενο, βέβαια, για το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι η επιστροφή στις επιτυχίες στο επόμενο παιχνίδι, που πάντα θεωρείται το πιο σημαντικό. Η ΑΕΚ θα πάει στον αγώνα εναντίον των «περιστεριών» με σημαντικές απουσίες, αφού σίγουροι απόντες θα είναι οι Καμπρέρα, Σουάρεθ, Ναούμ και Αμίν, που θα μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες. Ελπίδες να προλάβουν έχουν οι Ρούμπιο και Εκπολό.