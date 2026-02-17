Ο Γιαμάλ το έριξε στη συγγραφή και το πρώτο του κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η εσωτερική μου άβυσσος»

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, αυτή τη φορά όχι με μια ενέργεια στο γήπεδο, αλλά με ένα αινιγματικό μήνυμα στα social media.

Ο 17χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε ένα story στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ένα σκοτεινό δωμάτιο, με φόντο τα φώτα της πόλης που μόλις διακρίνονται. Στο επίκεντρο της εικόνας βρίσκεται μια οθόνη υπολογιστή, σχεδόν μαύρη, πάνω στην οποία εμφανίζεται ένα έγγραφο με τίτλο: “Κεφάλαιο 1: Η εσωτερική μου άβυσσος”.

Η φράση που ξεχώρισε και άναψε… φωτιές στις εικασίες ήταν η πρώτη πρόταση που διακρίνεται στο κείμενο: “Θα ήθελα να είμαι αυτό που όλοι θέλουν να είμαι.”

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για το ξεκίνημα ενός αυτοβιογραφικού project ή για μια πιο προσωπική, εσωτερική εξομολόγηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ο Γιαμάλ έχει συνηθίσει να ζει υπό τα φώτα της δημοσιότητας από πολύ μικρή ηλικία. Κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, αποκτά βαρύτητα. Γι’ αυτό και μια φαινομενικά απλή φωτογραφία μπορεί να αποκτήσει πολλαπλές αναγνώσεις.

Το αν πρόκειται για την αρχή ενός βιβλίου, για μια δημιουργική σκέψη της στιγμής ή για κάτι βαθύτερο που θα αποκαλυφθεί στο μέλλον, παραμένει άγνωστο. Προς το παρόν, όμως, ο Λαμίν Γιαμάλ απέδειξε ότι μπορεί να προκαλεί συζητήσεις όχι μόνο με την μπάλα στα πόδια, αλλά και με μια… πρόταση σε μαύρη οθόνη.

