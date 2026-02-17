ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιαμάλ το έριξε στη συγγραφή και το πρώτο του κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η εσωτερική μου άβυσσος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γιαμάλ το έριξε στη συγγραφή και το πρώτο του κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η εσωτερική μου άβυσσος»

Με ένα σκοτεινό στιγμιότυπο από τον υπολογιστή του και τίτλο “Κεφάλαιο 1: Η εσωτερική μου άβυσσος”, ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε την αίσθηση πως κάνει τα πρώτα του βήματα στη συγγραφή, προκαλώντας ερωτήματα για το αν ετοιμάζει μια πιο προσωπική, εξομολογητική ιστορία πίσω από τη λάμψη των γηπέδων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, αυτή τη φορά όχι με μια ενέργεια στο γήπεδο, αλλά με ένα αινιγματικό μήνυμα στα social media.

Ο 17χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε ένα story στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ένα σκοτεινό δωμάτιο, με φόντο τα φώτα της πόλης που μόλις διακρίνονται. Στο επίκεντρο της εικόνας βρίσκεται μια οθόνη υπολογιστή, σχεδόν μαύρη, πάνω στην οποία εμφανίζεται ένα έγγραφο με τίτλο: “Κεφάλαιο 1: Η εσωτερική μου άβυσσος”.

Η φράση που ξεχώρισε και άναψε… φωτιές στις εικασίες ήταν η πρώτη πρόταση που διακρίνεται στο κείμενο: “Θα ήθελα να είμαι αυτό που όλοι θέλουν να είμαι.”

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για το ξεκίνημα ενός αυτοβιογραφικού project ή για μια πιο προσωπική, εσωτερική εξομολόγηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ο Γιαμάλ έχει συνηθίσει να ζει υπό τα φώτα της δημοσιότητας από πολύ μικρή ηλικία. Κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, αποκτά βαρύτητα. Γι’ αυτό και μια φαινομενικά απλή φωτογραφία μπορεί να αποκτήσει πολλαπλές αναγνώσεις.

Το αν πρόκειται για την αρχή ενός βιβλίου, για μια δημιουργική σκέψη της στιγμής ή για κάτι βαθύτερο που θα αποκαλυφθεί στο μέλλον, παραμένει άγνωστο. Προς το παρόν, όμως, ο Λαμίν Γιαμάλ απέδειξε ότι μπορεί να προκαλεί συζητήσεις όχι μόνο με την μπάλα στα πόδια, αλλά και με μια… πρόταση σε μαύρη οθόνη.

Sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη