Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη στο ΓΣΠ
Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι διαιτητές ενόψει του πρώτου αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια και Ριέκα, η σέντρα του οποίου ορίστηκε για την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, στο ΓΣΠ, για τον… προθάλαμο των «16» του Conference League.
Ο διαιτητής εντός των τεσσάρων γραμμών όπως και οι βοηθοί του είναι από την Αλβανία, ενώ Ιταλός ορίστηκε στο VAR.
Αναλυτικά:
- Διαιτητής: Τζουξχίν Τζάτζα (Αλβανία)
- Α’ Βοηθός Διαιτητής: Άρμπερ Ζάλα (Αλβανία)
- Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ρέιντι Άβντο (Αλβανία)
- Τέταρτος Διαιτητής Όλσιον Ιζεϊράι (Αλβανία)
- VAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία)
- ΑVAR: Κρέσνικ Μπαρτζαμάι (Αλβανία)