Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι διαιτητές ενόψει του πρώτου αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια και Ριέκα, η σέντρα του οποίου ορίστηκε για την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, στο ΓΣΠ, για τον… προθάλαμο των «16» του Conference League.

Ο διαιτητής εντός των τεσσάρων γραμμών όπως και οι βοηθοί του είναι από την Αλβανία, ενώ Ιταλός ορίστηκε στο VAR.

Αναλυτικά: