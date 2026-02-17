ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη στο ΓΣΠ

Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι διαιτητές ενόψει του πρώτου αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια και Ριέκα, η σέντρα του οποίου ορίστηκε για την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, στο ΓΣΠ, για τον… προθάλαμο των «16» του Conference League.

Ο διαιτητής εντός των τεσσάρων γραμμών όπως και οι βοηθοί του είναι από την Αλβανία, ενώ Ιταλός ορίστηκε στο VAR.

Αναλυτικά:

  • Διαιτητής: Τζουξχίν Τζάτζα (Αλβανία)
  • Α’ Βοηθός Διαιτητής: Άρμπερ Ζάλα (Αλβανία)
  • Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ρέιντι Άβντο (Αλβανία)
  • Τέταρτος Διαιτητής Όλσιον Ιζεϊράι (Αλβανία)
  • VAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία)
  • ΑVAR: Κρέσνικ Μπαρτζαμάι (Αλβανία)

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έξω με ΑΠΟΕΛ ο Κουλιμπαλί - Τα δεδομένα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα πλέι οφ του Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πάρθηκε η απόφαση για Ζάζα από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Κατεβαίνει» με την Άμεση Δημοκρατία ο Μάριος Παναγή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καφενειακού επιπέδου η φημολογία περί αποχώρησης των επενδυτών»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η μεταμόρφωση της ΑΕΚ στα ντέρμπι και ο απολογισμός του Big-4

Ελλάδα

|

Category image

Αρμπελόα: «Εύχομαι στον Μουρίνιο τα καλύτερα, αλλά στόχος μου είναι να τον αποκλείσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος εποχής με Μάνουελ Νόιερ και ο διάδοχος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ το έριξε στη συγγραφή και το πρώτο του κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η εσωτερική μου άβυσσος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίνεται ο Μπενίτεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Προχωρά σεμνά και ταπεινά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Όσιμεν: «Η Γιουβέντους έκανε πρόταση για να με αποκτήσει, αλλά ο Ντε Λαουρέντις δεν το συζήτησε καν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα (και) με Αμίν στην ΑΕΚ - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη