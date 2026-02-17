ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρμπελόα: «Εύχομαι στον Μουρίνιο τα καλύτερα, αλλά στόχος μου είναι να τον αποκλείσω»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει για ακόμη μία φορά τον «δάσκαλο» του, Ζοζέ Μουρίνιο και να τον αποκλείσει.

H Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες μέρες μετά την άνετη νίκη με 4-1 κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ που την «ανέβασε» στη κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga, ταξιδεύει σήμερα (17/02, 22:00) στη Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει τη Μπενφίκα στα πλαίσια του πρώτο αγώνα των Play-offs του Champions League, με στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα, επέμεινε στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, πως οι αγώνες των πλέι-οφ εναντίον των «αετών», δεν πρόκειται περί «εκδίκησης», για τη νίκη-έκπληξη της πορτογαλικής ομάδας τον περασμένο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα θυμίζουμε πως η Μπενφίκα, με προπονητή τον «δάσκαλο» του ΑρμπελόαΖοζέ Μουρίνιο, επικράτησε της Ρεάλ με 4-2 στο «Ντα Λουζ» στις 28 Ιανουαρίου, με τον τερματοφύλακα, Ανατόλι Τρούμπιν, να σκοράρει με μια εντυπωσιακή κεφαλιά στο 98ο λεπτό, στερώντας έτσι από τη «βασίλισσα» την αυτόματη πρόκριση στους «16».

«Πάντα σκεφτόμαστε τη νίκη. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποκλείσουμε την Μπενφίκα. Στόχος μας είναι η κατάκτηση του Champions League, δεν πρόκειται για εκδίκηση. Πρόκειται για την πρόκριση στην επόμενη φάση, γι' αυτό είμαστε εδώ».

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων στη League Phase είδε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο σφύριγμα της λήξης, με τον «Special One» να δακρύζει, καθώς το γκολ του Ουκρανού κίπερ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σήμαινε ότι η Μπενφίκα προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«(Ο Μουρίνιο) Δεν μπορεί να με εκπλήξει πλέον, ξέρω τι είναι ικανός να κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα νέο παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό πριν από τρεις εβδομάδες. Είμαστε καλοί φίλοι με τον Ζοζέ. Θέλουμε πάντα το καλύτερο ο ένας για τον άλλον... Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι του εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Αλλά ο στόχος μου είναι να αποκλείσω την Μπενφίκα και ως εκ τούτου και εκείνον».

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στον αστέρα της ομάδας, Κίλιαν Μπαπέ, αλλά απέφυγε να απαντήσει ευθέως για το αν θα είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει βασικός την αναμέτρηση, λέγοντας πως: (Ο Εμπαπέ) Ήρθε εδώ μαζί μας για την προπόνηση. Θα επανεξετάσουμε αύριο (Τρίτη) την κατάσταση του και θα δούμε αν θα παίξει ή όχι».Gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

