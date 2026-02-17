Πλήγμα (και) με Αμίν στην ΑΕΚ - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

Το τελευταίο αρνητικό νέο που προέκυψε αφορά τον Αμίν ο οποίος θα μείνει εκτός για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο Κυριάκος Δημητρίου μιλώντας στον Σούπερ Σπορ FM 104.0 αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα.

Όσα είπε ο Ε.Τ της ΑΕΚ:

«Το πλήγμα προέκυψε με τον Αμίν. Έκανε εξετάσεις, είναι μυϊκό το πρόβλημα στο δικέφαλο και δεδομένο ότι δεν θα τον έχουμε για κάποια παιχνίδια. Εκτός οι μακροχρόνια απόντες Τσακόν, Σουάρες και Ναούμ. Ο Καμπρέρα θα μείνει 3-4 εβδομάδες όπως είπαμε. Περιμένουμε να δούμε τους Ρούμπιο και Εκπολό, εάν θα ανεβάσουν ρυθμό για να είναι στη διάθεση του προπονητή».