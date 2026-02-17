Όσιμεν: «Η Γιουβέντους έκανε πρόταση για να με αποκτήσει, αλλά ο Ντε Λαουρέντις δεν το συζήτησε καν»

Το βαρύ πυροβολικό της Γαλατάσαραϊ, ήταν διακαής πόθος της Γιουβέντους.

Ο Βίκτορ Όσιμεν σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στην περίοδο που βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από τη Νάπολι, με τη «γηραιά κυρία» να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του.

Η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στους «παρτενοπέι» για την απόκτηση του, ωστόσο όπως ο ίδιος ο Νιγηριανός φορ αποκάλυψε, ο πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν συζήτησε ποτέ για την παραχώρηση του σε άμεσο ανταγωνιστή της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βίκτορ Όσιμεν:

«Η Γιουβέντους ήθελε να με αποκτήσει και ο Τζιντόλι υπέβαλε προσφορά για να κλείσει τη συμφωνία, αλλά ο πρόεδρος Ντε Λαουρέντις δεν με πούλησε στη Γιούβε. Η Γιουβέντους είναι μια κορυφαία ομάδα. Ποτέ δεν ήρθα σε αντιπαράθεση με τον Σπαλέτι. Όταν σε καλεί η Γιουβέντους, πρέπει να την ακούσεις...»

