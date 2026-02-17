Όσιμεν: «Η Γιουβέντους έκανε πρόταση για να με αποκτήσει, αλλά ο Ντε Λαουρέντις δεν το συζήτησε καν»
Σε μία μεγάλη αποκάλυψη προχώρησε ο Βίκτορ Όσιμεν, με τον Νιγηριανό φορ να αναφέρει ότι η Γιουβέντους έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει από τη Νάπολι, όμως ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έκοψε κάθε επαφή.
Το βαρύ πυροβολικό της Γαλατάσαραϊ, ήταν διακαής πόθος της Γιουβέντους.
Ο Βίκτορ Όσιμεν σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στην περίοδο που βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από τη Νάπολι, με τη «γηραιά κυρία» να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του.
Η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στους «παρτενοπέι» για την απόκτηση του, ωστόσο όπως ο ίδιος ο Νιγηριανός φορ αποκάλυψε, ο πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν συζήτησε ποτέ για την παραχώρηση του σε άμεσο ανταγωνιστή της ομάδας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βίκτορ Όσιμεν:
«Η Γιουβέντους ήθελε να με αποκτήσει και ο Τζιντόλι υπέβαλε προσφορά για να κλείσει τη συμφωνία, αλλά ο πρόεδρος Ντε Λαουρέντις δεν με πούλησε στη Γιούβε. Η Γιουβέντους είναι μια κορυφαία ομάδα. Ποτέ δεν ήρθα σε αντιπαράθεση με τον Σπαλέτι. Όταν σε καλεί η Γιουβέντους, πρέπει να την ακούσεις...»
