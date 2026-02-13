ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπρος – Ουαλία 1-0 (διακοπή λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου)

Λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από τη συνεχόμενη βροχόπτωση, ο σημερινός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-16 με την αντίστοιχη της Ουαλίας στο Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου, διακόπηκε στο 50ο λεπτό.

Στο χρονικό σημείο της διακοπής η Κύπρος ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 από γκολ του Γιώργη Χαραλάμπους στο 46ο λεπτό.

Ο αγώνας αφορούσε την 2η αγωνιστική του  Αναπτυξιακού Τουρνουά που διοργανώνεται από την ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA στην Πάφο.

Ο προπονητής της Εθνικής μας Άρσεν Μιχαίλοβιτς άρχισε τον αγώνα με τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Βασιλείου, Ε. Παναγιώτου, Ρώσσος, Α. Παναγιώτου, Χαραλάμπους, Λύτρας, Σιδερένιος, Μάκκουλας, Μιχαήλ, Βαττής, Κίμωνος

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής:

1η αγωνιστική

Κύπρος - Σκωτία 1-4

Ρουμανία - Ουαλία 2-0

2η αγωνιστική 

Ρουμανία – Σκωτία 1-2

Κύπρος – Ουαλία 1-0 (διακοπή στο 50ο λεπτό)

3η αγωνιστική / 16 Φεβρουαρίου

10:00 Κύπρος – Ρουμανία (Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου)

10:00 Ουαλία – Σκωτία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

 

