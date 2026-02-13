Κύπρος – Ουαλία 1-0 (διακοπή λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου)
Λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από τη συνεχόμενη βροχόπτωση, ο σημερινός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-16 με την αντίστοιχη της Ουαλίας στο Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου, διακόπηκε στο 50ο λεπτό.
Στο χρονικό σημείο της διακοπής η Κύπρος ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 από γκολ του Γιώργη Χαραλάμπους στο 46ο λεπτό.
Ο αγώνας αφορούσε την 2η αγωνιστική του Αναπτυξιακού Τουρνουά που διοργανώνεται από την ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA στην Πάφο.
Ο προπονητής της Εθνικής μας Άρσεν Μιχαίλοβιτς άρχισε τον αγώνα με τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:
Βασιλείου, Ε. Παναγιώτου, Ρώσσος, Α. Παναγιώτου, Χαραλάμπους, Λύτρας, Σιδερένιος, Μάκκουλας, Μιχαήλ, Βαττής, Κίμωνος
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής:
1η αγωνιστική
Κύπρος - Σκωτία 1-4
Ρουμανία - Ουαλία 2-0
2η αγωνιστική
Ρουμανία – Σκωτία 1-2
Κύπρος – Ουαλία 1-0 (διακοπή στο 50ο λεπτό)
3η αγωνιστική / 16 Φεβρουαρίου
10:00 Κύπρος – Ρουμανία (Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου)
10:00 Ουαλία – Σκωτία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)