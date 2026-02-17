ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καφενειακού επιπέδου η φημολογία περί αποχώρησης των επενδυτών»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα... περί αποχώρησης των επενδυτών απ΄την ομάδα. 

Αναλυτικά: 

Για τον αγώνα με τον Ακρίτα: «Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε διαφορετική την ομάδα μας στο τελευταίο παιχνίδι. Είχε πει πως ο Λιάσος Λουκά είναι προπονητής κι όχι θαυματοποιός. Η ψυχολογία είναι στο ναδίρ και προσπάθησε να το αλλάξει. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή η εικόνα μας αλλά κρατάμε την εικόνα του δεύτερου που είχαμε διάθεση. Έχουμε στρέψει πλέον την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι».

Αν μπορεί η ομάδα να επανέλθει: «Υπάρχει η πίστη ότι ο Άρης μπορεί να επανέλθει. Παρά την αστάθεια έχουμε δείξει πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Στο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία κι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να επαναφέρουμε το χαμόγελο στους παίκτες και να μπουν να παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους».

Για τα παιχνίδια που ακολουθούν και τη δεύτερη φάση: «Απ’ τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες που είναι πιο μπροστά δεν είναι στο χέρι σου. Αυτό που είναι στο χέρι μας είναι τα δικά μας παιχνίδια και τα αποτελέσματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυο ομάδες που είναι κοντά, το ΑΠΟΕΛ και την Πάφο, και είναι σημαντικό».

Για την έξοδο στην Ευρώπη: «Δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτα βλέπουμε το παιχνίδι της Παρασκευής ώστε να έχουμε καλή εμφάνιση και να κάνουμε το πρώτο βήμα. Όλα τα άλλα είναι μακρινά. Χρειαζόμαστε μια νίκη για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Τιμωρημένος είναι ο Γιαγκό που συμπλήρωσε κάρτες. Εκτός θα είναι ο Μπαλόγκουν, έξω θα είναι κι ο Γκάουσταντ. Ο Κάστανος προπονείται συντηρητικά τις τελευταίες μέρες, όπως και ο Νίκολιτς».

Για τις φήμες περί αποχώρησης των ιδιοκτητών: «Θεωρώ πως είναι φημολογία καφενειακού επιπέδου και δεν μπορώ να αντιληφθώ από που προκύπτει καθώς δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Οι άνθρωποι που διοικούν τον Άρη είναι εκεί κι έχουν μακροχρόνια συνεργασία, ενώ το γεγονός πως ήρθε παίκτης από την Σέριε Α είναι η καλύτερη απάντηση».

 

