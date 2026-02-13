Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

Με το Μαυροβoύνιο εκτός έδρας αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League 2026 – 2027 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ενώ θα ακολουθήσει δεύτερος εκτός έδρας αγώνας, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία / Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο

21:45 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

21:45 Κύπρος - Λετονία / Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία / Γιβραλτάρ

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία / Γιβραλτάρ - Αρμενία

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία.