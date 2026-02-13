ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

Πότε θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τους αγώνες της στο Nations League

Με το Μαυροβoύνιο εκτός έδρας αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League 2026 – 2027 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ενώ θα ακολουθήσει δεύτερος εκτός έδρας αγώνας, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία / Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο

21:45 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

21:45 Κύπρος - Λετονία / Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία / Γιβραλτάρ

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία / Γιβραλτάρ - Αρμενία

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα  play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος και 2ο CRRGP την Κυριακή (15/02) στον Στρόβολο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η ανάμνηση και η νέα αποστολή με Ομόνοια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Είναι απώλεια και το δείχνουν οι αριθμοί

ΑΕΚ

|

Category image

H «βασιλεία» του ΛεΜπρόν: Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple-double - Πόσα έχει κάνει

NBA

|

Category image

Για νέο... μπαμ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Χρήστος Μισός Υποψήφιος για το «Archer of the Year 2025»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έρχονται βραβεία και για τους διαιτητές από την UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Καυτό» ντέρμπι και ακόμη ένα με φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Ανόρθωση-Ύψωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

22η αγωνιστική: Το άνοιγμα της αυλαίας και τι άλλο περιμένουμε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόνο έτσι θα αποκτήσει αξία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλικ: «Η διαιτησία στην Ισπανία είναι καταστροφική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδος οι πιτσιρικάδες για το ΘΟΪ Λακατάμιας, πέρα από την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Coca – Cola

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ… ώρα μηδέν!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη