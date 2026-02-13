Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League
Πότε θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τους αγώνες της στο Nations League
Με το Μαυροβoύνιο εκτός έδρας αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League 2026 – 2027 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ενώ θα ακολουθήσει δεύτερος εκτός έδρας αγώνας, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:
1η αγωνιστική
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου
19:00 Αρμενία – Λετονία / Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος
2η αγωνιστική
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου
19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο
21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Κύπρος
3η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
21:45 Λετονία / Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο
21:45 Κύπρος – Αρμενία
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου
21:45 Κύπρος - Λετονία / Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
19:00 Αρμενία – Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία / Γιβραλτάρ
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία / Γιβραλτάρ - Αρμενία
Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.
Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία.