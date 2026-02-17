Κρίνεται ο Μπενίτεθ!

Μετά από περίπου 4 μήνες, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να δείξει κάτι που να είναι ελκυστικό στο μάτι ή έστω και ανεκτό. Οι στόχοι χάνονται, η 4η θέση είναι σε άμεσο κίνδυνο, αλλά το σημαντικότερο είναι πως το project που αφορά την επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα την επόμενη χρονιά είναι πλέον στον αέρα καθώς όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς», ο Μπενίτεθ χάνει τα στηρίγματα του και βρίσκεται υπό στενή κρίση.

Τι σημαίνει αυτό; Πως τα επόμενα παιχνίδια ίσως κρίνουν και το μέλλον του. Παρά τις μεταγραφές και την ενίσχυση, η εικόνα δεν βελτιώνεται, ο Παναθηναϊκός διολισθαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι και τα προσεχή ματς αναμένεται να αποτελέσουν τα τελευταία μαξιλαράκια ασφαλείας του Μπενίτεθ.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίζει να πιστεύει πως ο Μπενίτεθ είναι ικανός να γυρίσει το χαρτί αλλά αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί στο γήπεδο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί πλήρως και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο Μπενίτεθ έχει υπογράψει κλειστό συμβόλαιο για 1,5 χρόνο με ετήσιες αποδοχές ύψους 3 εκατ ευρώ.

sdna.gr