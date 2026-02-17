Προχωρά σεμνά και ταπεινά

Και αυτό τον έχει φέρει σε πολύ καλή τροχιά για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με την 8η σερί νίκη και μάλιστα εκτός έδρας με την ΑΕΚ, απέδειξε πως μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε.

Κουβέντα για πρωτάθλημα δεν γίνεται, αν και οι κυανόλευκοι έχουν κάθε δικαίωμα, από τη στιγμή που η διαφορά είναι μεν στους εννιά βαθμούς και δεν μπορεί να θεωρηθεί απαγορευτική. Αυτό που βγαίνει από τις τάξεις του Απόλλωνα είναι πως «προχωράμε σεμνά και ταπεινά».

Στόχος είναι να συνεχιστεί η ξέφρενη πορεία που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας ανοικτή την πόρτα και μέσω κυπέλλου. Η επόμενη αποστολή είναι εντός έδρας, απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Ένας αντίπαλος που χρήζει προσοχής, έχοντας τρεις σερί νίκες.

Μέσα στο επόμενο 48ωρο θα διαφανεί κατά πόσο οι Μαλεκκίδης και Μάρκοβιτς θα είναι σε θέση να μπουν στο πλάνο του Λοσάδα. Εκτός λόγω τιμωρίας θα είναι ο Λιούμπιτς.