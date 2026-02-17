Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

Ο άλλοτε στράικερ του ΠΑΟΚ Μπράντον Τόμας, κατηφόρησε στο νησί μας με σκοπό να συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα του Απόλλωνα.

Ο 31χρονος επιθετικός, φαίνεται να μην το έχει μετάνιωσει καθόλου αφού φέτος μετρά 22 συμμετοχές, 20 ως βασικός σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ έχει πάρει «φωτιά» υπό τις οδηγίες του Ερνάν Λοσάδα, καθώς μετρά εφτά γκολ στους τελευταίους όκτώ αγώνες.

Α. Π.