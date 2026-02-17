ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

Εφτά γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ο μετράει ο Ισπανός

Ο άλλοτε στράικερ του ΠΑΟΚ Μπράντον Τόμας, κατηφόρησε στο νησί μας με σκοπό να συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα του Απόλλωνα.

Ο 31χρονος επιθετικός, φαίνεται να μην το έχει μετάνιωσει καθόλου αφού φέτος μετρά 22 συμμετοχές, 20 ως βασικός σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ έχει πάρει «φωτιά» υπό τις οδηγίες του Ερνάν Λοσάδα, καθώς μετρά εφτά γκολ στους τελευταίους όκτώ αγώνες.

Α. Π.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έξω με ΑΠΟΕΛ ο Κουλιμπαλί - Τα δεδομένα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα πλέι οφ του Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πάρθηκε η απόφαση για Ζάζα από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Κατεβαίνει» με την Άμεση Δημοκρατία ο Μάριος Παναγή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καφενειακού επιπέδου η φημολογία περί αποχώρησης των επενδυτών»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η μεταμόρφωση της ΑΕΚ στα ντέρμπι και ο απολογισμός του Big-4

Ελλάδα

|

Category image

Αρμπελόα: «Εύχομαι στον Μουρίνιο τα καλύτερα, αλλά στόχος μου είναι να τον αποκλείσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος εποχής με Μάνουελ Νόιερ και ο διάδοχος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ το έριξε στη συγγραφή και το πρώτο του κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η εσωτερική μου άβυσσος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίνεται ο Μπενίτεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Προχωρά σεμνά και ταπεινά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Όσιμεν: «Η Γιουβέντους έκανε πρόταση για να με αποκτήσει, αλλά ο Ντε Λαουρέντις δεν το συζήτησε καν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα (και) με Αμίν στην ΑΕΚ - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη