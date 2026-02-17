Φαν Ντάικ για Σαλάχ: «Παραμένει ο ηγέτης της Λίβερπουλ»

Η Λίβερπουλ παρά το πανάκριβο ρόστερ που διαθέτει, δυσκολεύεται αισθητά στη φετινή σεζόν να βρει τα πατήματα της, με τον Άρνε Σλοτ και παρά το πρωταθληματικό του ντεμπούτο στα «κόκκινα», δέχεται πλέον έντονη κριτική.

Ένας από τους λόγους που η Λίβερπουλ κινείται σε ρηχά νερά, είναι και το εκτεταμένο ντεφορμάρισμα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος φέτος έχει καταγράψει μόλις επτά γκολ και οκτώ ασίστ σε συνολικά 27 συμμετοχές.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στον «Φαραώ» του Λίβερπουλ, τονίζοντας ότι παραμένει ο ηγέτης της ομάδας και μία πολύ σημαντική προσωπικότητα στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ:

«Ο Σαλάχ εξακολουθεί να είναι ηγέτης και είναι σημαντικό για μένα, ως αρχηγός, να τον έχω κοντά μου και να τον έχω στο γήπεδο, καθώς η παρουσία του ωφελεί την ομάδα

Πάντα προσφέρει στην ομάδα περισσότερα από γκολ. Προφανώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη έμφαση στα γκολ του, επειδή έχει θέσει πολύ υψηλά πρότυπα, οπότε όταν δεν σκοράρει τόσο πολύ, δέχεται κριτική».

sport-fm.gr