Η μεταμόρφωση της ΑΕΚ στα ντέρμπι και ο απολογισμός του Big-4

Την περασμένη αγωνιστική, η ΑΕΚ είδε τον Στρακόσια να πιάνει πέναλτι και στη συνέχεια να έχει δυο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς χάνοντας την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το 0-0 διατηρεί την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας, ούσα στο +2 από τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος και στο -3 από την πρώτη θέση, αλλά με ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στη σεζόν με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά τα πρώτα ντέρμπι αποδείχθηκαν… επώδυνα. Στις 19 Φεβρουαρίου έδωσε το πρώτο της μεγάλο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena».

Σε εκείνη την αναμέτρηση, οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα και σε ντέρμπι, με 2-0. Στο επόμενο ντέρμπι, που ήταν στο Φάληρο στις 26 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ λύγισε ξανά και ηττήθηκε με το ίδιο σκορ, αλλά από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, στις 27 Νοεμβρίου, ήρθε η ανατροπή στη Λεωφόρο, εκεί που χάρη στον Λούκα Γιόβιτς, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα με 3-2 από την έδρα του Παναθηναϊκού και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο σε ντέρμπι φέτος.

Η διαφορά της ΑΕΚ στον πρώτο και δεύτερο γύρο

Και με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρος στα ντέρμπι. Ο απολογισμός της ήταν μία νίκη και δύο ήττες με σύνολο τριών βαθμών και γκολ 3-6 εις βάρος της. Η ΑΕΚ πλήρωσε τις κακές της εμφανίσεις απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ωστόσο το ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν εκείνο που γύρισε οριστικά ο διακόπτης. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, παρουσίασε μία άλλη εντελώς εικόνα. Στις 18 Ιανουαρίου επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του Παναθηναϊκού, λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς που είχε στο... τσεπάκι της, αλλά στο τέλος πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πιο πρόσφατο και τελευταίο ντέρμπι που έδωσε η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν αυτό στην Τούμπα στις 15 Φεβρουαρίου. Η Ένωση παρουσίασε θετικό πρόσωπο γι' ακόμη μία φορά, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι, ολοκλήρωσε και τον δεύτερο γύρο των ντέρμπι, πριν τα playoffs. Ο συνολικός απολογισμός της σε αυτή τη σειρά στον δεύτερο γύρο, ήταν μία νίκη και δύο ισοπαλίες, αήττητη και με απολογισμό τερμάτων 5-1 υπέρ της. Συνολικά, κατέκτησε 8 από τους 12 πιθανούς βαθμούς από τα ντέρμπι που έδωσε.

Μάλιστα, η ΑΕΚ πήρε 6 βαθμούς μόνο από τον Παναθηναϊκό (+7 τέρματα!), ενώ κράτησε ισοπαλίες με τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Αυτή η «συλλογή» βαθμών στα ντέρμπι εξηγεί γιατί η Ένωση είναι μόνη πρώτη με +2 από τον Ολυμπιακό και +3 από τον ΠΑΟΚ (που έχει και ματς λιγότερο). Από τις δύο ήττες του Οκτωβρίου στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μέχρι την αήττητη πορεία του Φεβρουαρίου, η ΑΕΚ έδειξε ωριμότητα, πειθαρχία και κυνισμό στα μεγάλα ματς. Οι 8 βαθμοί από τα ντέρμπι είναι η βάση πάνω στην οποία ο Μάρκο Νίκολιτς χτίζει και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε τίτλο.

Τι έχει κάνει το Big-4 στα ντέρμπι

Η ΑΕΚ, παρότι πρώτη στη βαθμολογία βλέπει τον ΠΑΟΚ να έχει ελάχιστα καλύτερη εικόνα στα ντέρμπι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δύο περισσότερους πόντους στα ντέρμπι συγκριτικά με την Ένωση, ενώ δεν έχει δώσει ακόμα και το ματς με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, δείχνει την πιο σταθερή εικόνα στα μεγάλα ματς, κάτι που εξηγεί γιατί, παρά το -3 από την ΑΕΚ, παραμένει στο κυνήγι του τίτλου.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός μένει πίσω στα ντέρμπι, έχοντας συγκεντρώσει μόνο πέντε βαθμούς (εκκρεμεί το δεύτερο με τον ΠΑΟΚ), ενώ ο Παναθηναϊκός πληρώνει ακριβά τις δύο ήττες από την ΑΕΚ, μετρώντας επτά βαθμούς.

Οι βαθμοί της ΑΕΚ στα ντέρμπι

vs ΠΑΟΚ: 1 βαθμός

vs Ολυμπιακό: 1 βαθμός

vs Παναθηναϊκό: 6 βαθμοί

Σύνολο: 8 βαθμοί

Οι βαθμοί του Ολυμπιακού στα ντέρμπι

vs Παναθηναϊκό: 1 βαθμός

vs ΠΑΟΚ: 0 βαθμοί (απομένει ο αγώνας στο Φάληρο 8/3)

vs ΑΕΚ: 4 βαθμοί

Σύνολο: 5 βαθμοί

Οι βαθμοί του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι

vs Ολυμπιακό: 4 βαθμοί

vs ΑΕΚ: 0 βαθμοί

vs ΠΑΟΚ: 3 βαθμοί

Σύνολο: 7 βαθμοί

Οι βαθμοί του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι

vs AEK: 4 βαθμοί

vs Ολυμπιακό: 3 βαθμοί (απομένει ο αγώνας στο Φάληρο 8/3)

vs Παναθηναϊκό: 3 βαθμοί

Σύνολο: 10 βαθμοί

Athletiko.gr