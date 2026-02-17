Νεϊμάρ: Έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2), με τη Σάντος να επικρατεί με το εμφατικό 6-0 της Βέλο Κλουμπ και τον ίδιο να πατάει χορτάρι ύστερα από περίπου 70 ημέρες.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε υποστεί τραυματισμό στο φινάλε του 2025, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, αγωνιζόμενος μάλιστα με ενοχλήσεις!

Επέστρεψε δυναμικά, αγωνιζόμενος στο δεύτερο ημίχρονο και μοιράζοντας μια ασίστ, όμως η στιγμή της βραδιάς ήταν άλλη. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος φρόντισε να πραγματοποιήσει το όνειρο μιας φιλάθλου του. Η Ντόνα Μαρία είχε γίνει viral στα social media, όταν μέσω ενός βίντεο συγκίνησε τον κόσμο, αναφέροντας πως αν συναντήσει τον Νεϊμάρ θα μπορέσει να φύγει ήσυχη...

Ο «Νέι» ενημερώθηκε και σχετικά και έκανε πράξη αυτή την επιθυμία, αφού πριν τη σέντρα της αναμέτρησης βρήκε τη Ντόνα Μαρία στον αγωνιστικό χώρο, την αγκάλιασε, και εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Λίγα λεπτά μόνο του σούπερ σταρ της Σάντος αρκούσαν για να δώσουν μια εμπειρία ζωής στη συγκεκριμένη κυρία...

O encontro especial do Neymar com a Dona Maria! 😍🤍🖤 pic.twitter.com/MdBF7D4Pas — Santos FC (@SantosFC) February 15, 2026

gazzetta.gr