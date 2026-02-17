ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τέλος εποχής με Μάνουελ Νόιερ και ο διάδοχος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τέλος εποχής με Μάνουελ Νόιερ και ο διάδοχος

Οριστικό τέλος σε κάθε σενάριο επιστροφής έβαλε ο Μάνουελ Νόιερ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 39χρονος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου μίλησε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Λειψίας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη.

«Η απόφασή μου δεν αλλάζει»

Το τελευταίο διάστημα, οι φωνές που ζητούσαν την επιστροφή του πρωταθλητή κόσμου του 2014 δυνάμωσαν, ιδιαίτερα μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Αντρέ Τερ Στέγκν. Ακόμη και ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, είχε ταχθεί δημόσια υπέρ ενός comeback.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο Νόιερ ήταν κατηγορηματικός. Παραδέχθηκε ότι τα σχόλια ήταν τιμητικά, αλλά υπογράμμισε πως ο ίδιος έχει ήδη ενημερώσει τους πάντες για τη στάση του. Στην ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα ανατροπής της απόφασης, απάντησε μονολεκτικά: «Ναι», επιβεβαιώνοντας ότι η απόφασή του να μην επιστρέψει είναι οριστική.

Το τέλος μιας εποχής

Ο Νόιερ, με 124 συμμετοχές με το εθνόσημο, αποχώρησε από τα «πάντσερ» μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Ήδη από τα τέλη του 2025 είχε δηλώσει πως η αποχώρησή του ήταν συνειδητή επιλογή και ότι η προτεραιότητά του παραμένει η Μπάγερν.

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος, ο πολύπειρος γκολκίπερ δεν σκοπεύει να αλλάξει πορεία. Έτσι, η Γερμανία θα πάει στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού χωρίς τον ιστορικό της αρχηγό κάτω από τα δοκάρια.

Ο διάδοχος

Με τα δεδομένα να έχουν πλέον ξεκαθαρίσει, ο Όλιβερ Μπάουμαν ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο βασικού στην τελική φάση. Ο Νόιερ, μάλιστα, έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια καλή επιτυχία, τονίζοντας πως «κάνει εξαιρετική δουλειά» και αξίζει τη στήριξη όλων.

monobala.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη