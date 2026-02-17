Το τέλος εποχής με Μάνουελ Νόιερ και ο διάδοχος

Ο 39χρονος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου μίλησε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Λειψίας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη.

«Η απόφασή μου δεν αλλάζει»

Το τελευταίο διάστημα, οι φωνές που ζητούσαν την επιστροφή του πρωταθλητή κόσμου του 2014 δυνάμωσαν, ιδιαίτερα μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Αντρέ Τερ Στέγκν. Ακόμη και ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, είχε ταχθεί δημόσια υπέρ ενός comeback.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο Νόιερ ήταν κατηγορηματικός. Παραδέχθηκε ότι τα σχόλια ήταν τιμητικά, αλλά υπογράμμισε πως ο ίδιος έχει ήδη ενημερώσει τους πάντες για τη στάση του. Στην ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα ανατροπής της απόφασης, απάντησε μονολεκτικά: «Ναι», επιβεβαιώνοντας ότι η απόφασή του να μην επιστρέψει είναι οριστική.

Το τέλος μιας εποχής

Ο Νόιερ, με 124 συμμετοχές με το εθνόσημο, αποχώρησε από τα «πάντσερ» μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Ήδη από τα τέλη του 2025 είχε δηλώσει πως η αποχώρησή του ήταν συνειδητή επιλογή και ότι η προτεραιότητά του παραμένει η Μπάγερν.

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος, ο πολύπειρος γκολκίπερ δεν σκοπεύει να αλλάξει πορεία. Έτσι, η Γερμανία θα πάει στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού χωρίς τον ιστορικό της αρχηγό κάτω από τα δοκάρια.

Ο διάδοχος

Με τα δεδομένα να έχουν πλέον ξεκαθαρίσει, ο Όλιβερ Μπάουμαν ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο βασικού στην τελική φάση. Ο Νόιερ, μάλιστα, έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια καλή επιτυχία, τονίζοντας πως «κάνει εξαιρετική δουλειά» και αξίζει τη στήριξη όλων.

