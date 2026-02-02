Στρατηγική συνεργασία της ΚΟΠ με τη Science of Sports για την αναβάθμιση των Εθνικών Ομάδων

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ σε σχέση με τη συνεργασία της με την εταιρεία Science of Sports. Αναλυτικά:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Science of Sports με στόχο την ουσιαστικά ενίσχυση και αναβάθμιση της υποστήριξης των μικρών Εθνικών Ομάδων και των γυναικείων Εθνικών Ομάδων.

Η Science of Sports είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία τεχνολογίας και ανάλυσης απόδοσης ποδοσφαιριστών και ομάδων.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής της Ομοσπονδίας και της εφαρμογής μιας νέας, ενιαίας δομής σύγχρονων προτύπων λειτουργίας για το Youth National Teams Performance Analysis (ανάλυση απόδοσης Μικρών Εθνικών Ομάδων).

Για πρώτη φορά, η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης απόδοσης επεκτείνεται, πέραν της Εθνικής Ανδρών, στην Εθνική Γυναικών καθώς και σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και υποστήριξης του προπονητικού έργου των Εθνικών Ομάδων, μέσα από σύγχρονες και πρακτικές μεθοδολογίες ανάλυσης προπονήσεων, αγώνων, καθώς και στην τακτική ευθυγράμμιση των ομάδων.

Πέραν της συνεργασίας με την με τη Science of Sports, η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής ενισχύεται με τη συνεργασία με την STATSports με την ενσωμάτωση συστήματος GPS για τη συνεχή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και της επιβάρυνσης των παικτών.

Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην Εθνική Γυναικών καθώς και σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες, προσφέροντας προηγμένα δεδομένα για την καλύτερη δυνατή ανάλυση της απόδοσης με θετικό αντίκτυπο τόσο στην εξέλιξη των ομάδων όσο και στους παίκτες.

Η προσθήκη του GPS σε όλες τις Εθνικές Ομάδες, αποτελεί σημαντική εξέλιξη που θωρακίζει το πλαίσιο ελέγχου απόδοσης και ευθυγραμμίζει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Η έναρξη των παραπάνω συνεργασιών θα υποστηρίξει συστηματικά το έργο των προπονητικών επιτελείων, ενισχύοντας την καθημερινή προπόνηση, την αγωνιστική προετοιμασία και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αθλητριών και αθλητών.

Η Ομοσπονδία συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σύμφωνα με το νέο πλάνο ανάπτυξης των Εθνικών Ομάδων σε σύγχρονες πρακτικές, τεχνογνωσία και υποδομές, με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος και τη δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου για όλες τις Εθνικές Ομάδες».

*Φωτογραφία από την ενημέρωση που έγινε από τον Τεχνικό Διευθυντή Μικρών Εθνικών Ομάδων Κώστα Τσάνα προς τους προπονητές των Εθνικών Ομάδων για την πλατφόρμα Science of Sports και την STATSports.