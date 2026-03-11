Ο Εθνικός έδωσε στον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς τα... κλειδιά

Mε τον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς θα πορευθεί ο Εθνικός Άχνας ως το τέλος της σεζόν.

Αυτό αποφάσισε η διοίκηση Κίκη Φιλίππου, δίνοντας τα κλειδιά στον Σέρβο τεχνικό που φέτος δούλεψε για ένα μικρό διάστημα στον Αχυρώνα/Ονήσιλο ενώ είχε κοουτσάρει την Ανόρθωση τη σεζόν 2022-23, όντας στον πάγκο σε 26 αγώνες ενώ έκλεισε τη σεζόν και πέρσι στην «Κυρία».

Κατά το παρελθόν είχε προπονήσει τον Ολυμπιακό, ΑΣΙΛ, Οθέλλο ενώ δούλεψε και ως τεχνικός διευθυντής σε πολλές ομάδες.

Είναι ο 4ος προπονητής για φέτος στον Εθνικό που ξεκίνησε με τον Μαρτίνς, ακολούθησε ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι και πρόσφατα ο Ρούι Φερέιρα.