Πρόβλημα με Ντα Κρουζ στην Ανόρθωση

Νέος πονοκέφαλος στην Ανόρθωση ενόψει του κυριακάτικου (15/03) ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ο Μάουρο Καμορανέζι αναμένει το ιατρικό… δελτίο που αφορά στον Ντα Κρουζ.

Ο ποδοσφαιριστής της «Κυρίας» αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αποκόμισε από το τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Έσφιξε τα δόντια, έμεινε μέχρι το φινάλε ωστόσο δεν είναι σε θέση να προπονηθεί.

Οι επόμενες προπονήσεις είναι κρίσιμες καθώς θα δείξει αν μπορεί να ανεβάσει ρυθμούς και να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Ντιόν, Αρτυματάς, Κις και ο τιμωρημένος Κίκο.