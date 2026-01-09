Ανακοίνωσε νέα φιλικά για την Εθνική η ΚΟΠ

Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στην Κύπρο. Το Στάδιο που θα διεξαχθούν οι αγώνες θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο αγώνας Κύπρος - Λευκορωσία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Έναρξη και των δύο αγώνων στις 19:00.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασία της Εθνικής μας για τους επίσημους αγώνες στο Nations League 2026 - 2027.

Η κλήρωση του Nations League θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου και η Κύπρος θα αγωνιστεί στη Γ' Κατηγορία της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2026. Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές από τις 12 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.