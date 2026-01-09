Ανακοίνωσε νέα φιλικά για την Εθνική η ΚΟΠ
Η Λευκορωσία και η Μολδαβία θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών σε φιλικούς αγώνες που θα γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο.
Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στην Κύπρο. Το Στάδιο που θα διεξαχθούν οι αγώνες θα ανακοινωθεί αργότερα.
Ο αγώνας Κύπρος - Λευκορωσία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Έναρξη και των δύο αγώνων στις 19:00.
Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασία της Εθνικής μας για τους επίσημους αγώνες στο Nations League 2026 - 2027.
Η κλήρωση του Nations League θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου και η Κύπρος θα αγωνιστεί στη Γ' Κατηγορία της διοργάνωσης.
Οι αγώνες θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2026. Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές από τις 12 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.