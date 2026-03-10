Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

Για δεύτερη φορά μέσα σε πεντέμιση μήνες η Γαλατασαράι πανηγύρισε εις βάρος της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ (1-0). Την πρώτη στις 30/9 στο πλαίσιο της League Phase κι απόψε στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Με το γκολ του Λεμίνα στο 7' η τουρκική ομάδα επιβλήθηκε με 1-0 των «κόκκινων» και πήρε το προβάδισμα για τους προημιτελικούς ενόψει της ρεβάνς της 18ης Μαρτίου στο «Ανφιλντ».

Η Λίβερπουλ πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο μέρος, βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 72' με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο, μετά από αρκετά λεπτά διακοπής κι εξέτασης της φάσης από τον VAR, διαπιστώθηκε ότι στην αρχή της φάσης προηγήθηκε χέρι του Κονατέ.