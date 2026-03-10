Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

Συγκινητικές στιγμές στην Turk Telekom Arena, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Γαλατάσαραϊ με τη Λίβερπουλ, για τη φάση των «16» του Champions League!

Όπως αναμενόταν, οι οπαδοί των γηπεδούχων δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ενώ εντυπωσίασαν και με το υπέροχο κορεό που εμφάνισαν στις κερκίδες του γηπέδου!

Στο κορεό απεικονίστηκε ο Νιγηριανός επιθετικός μαζί με τη μητέρα του, την οποία έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία, ενώ στο κάτω μέρος των κερκίδων υπήρχε γραμμένη η φράση: «Είμαστε οικογένεια και η οικογένεια είναι τα πάντα»!

Μπαίνοντας τον αγωνιστικό χώρο και βλέποντας το κορεό, ο Οσιμέν δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και δάκρυσε μπροστά στην κάμερα!