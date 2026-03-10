Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

Πάτησε αγγλικό έδαφος η αποστολή της ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας ταξίδεψε με προορισμό το Λονδίνο όπου το βράδυ της Πέμπτης (12/3) θα αναμετρηθεί με την Κρίσταλ Πάλας με «φόντο» τους «8» του Conference League.

Ο Λοθάδα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους κιτρινοπράσινους, με στόχο το θετικό βήμα, ενόψει της ρεβάνς (19/3). Η ΑΕΚ παρουσιάζει αστάθεια τις τελευταίες εβδομάδες, οι αποχωρήσεις από διοίκηση και τεχνικό επιτελείο προκάλεσαν μεγάλο κύμα προβληματισμού, όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις «τρέχουν» κι έτσι δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι τραυματίες Ρούμπιο, Σουάρεθ, Αμίν, Ναούμ, όπως επίσης και ο Ρομπέρζ. Η ομάδα της Λάρνακας ανέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα ήταν σε θέση να ταξιδέψει ο 37χρονος, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.