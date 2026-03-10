ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό

Γνωστοποιήθηκε η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο φετινός τελικός, όπου ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει σήμερα ότι η σέντρα ορίστηκε για τις 20:30.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική επιλογή ήταν το ΟΑΚΑ, όμως η αδυναμία του να φιλοξενήσει 50.000 θεατές -με τη χωρητικότητα να περιορίζεται περίπου στις 20.000- οδήγησε στην αλλαγή έδρας και τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό.

Οι δύο φιναλίστ θα λάβουν από 7.812 εισιτήρια. Οι φίλοι του ΟΦΗ θα τοποθετηθούν στη νότια πλευρά του γηπέδου, στις θύρες 1 έως 14 και στη θύρα 17, ενώ επιπλέον θα έχουν και τμήμα στην απέναντι πλευρά, στις θύρες 53 έως 56.

Ελλαδα

