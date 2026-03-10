Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

Ήταν 17 Ιανουαρίου 2026, όταν ένα λεπτό μετά το πρώτο γκολ από τον Ολυμπιακό (72΄), στην ήττα με 2-0, η Πάφος FC έβλεπε τον Ζοάο Κορέια να βγαίνει αλλαγή τραυματίας. Και ναι μεν είναι ένας σημαντικός παίκτης, όμως δεν περίμεναν πως θα ήταν τόσο το κόστος της απουσίας του. Αυτό ήταν κάτι που φανερώθηκε στο πέρασμα του χρόνου και πιστοποιήθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο 7-0 επί της Ε.Ν. Ύψωνα.

Σε ένα παιχνίδι που ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε τέσσερα γκολ και έφθασε τα οκτώ στο πρωτάθλημα. Ήταν ιδιαίτερο ορεξάτος και φυσικά αποτελεσματικός. Είχε παίξει και με τον Άρη, ερχόμενος από 40ήμερη απραξία που μεταφράστηκε σε έξι ματς. Στα τέσσερα από αυτά, η Πάφος δεν κέρδισε και αυτό λέει πολλά. Είναι άλλη ομάδα η Πάφος FC με τον Κορέια στην ενδεκάδα της και αυτό δεν αμφισβητείται.

Ο προπονητής Άλμπερτ Θελάδες σαφώς και χαμογελά για την επάνοδο του, αλλά αναμένει και από άλλους να στροφάρουν σε αυτή την τελική ευθεία. Στον ορίζοντα είναι η Σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Ακρίτα (18:00). Θα λείψει ξανά ο Γκόρτερ λόγω τιμωρίας όπως και ο Γκολντάρ λόγω τραυματισμού.