Γενέθλια με 100άρα για τον Ολυμπιακό και φουλάρει για πλεονέκτημα

Με τον καλύτερο τρόπο τα 101α γενέθλιά του στο Παρίσι

Έσβησε τα 101 κεράκια με... κατοστάρα στο Παρίσι ο Ολυμπιακός!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της και τους φίλους της ομάδας ανήμερα των γενεθλίων του συλλόγου, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με το εμφατικό 104-87 επί της Παρί στην «Adidas Arena» για την 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό οι Πειραιώτες είχαν το πάνω χέρι στο σκορ και δεν επέτρεψαν ουσιαστικά ποτέ στους Παριζιάνους να διεκδικήσουν κάτι από το ματς. Σαρωτικοί πίσω από τα 6,75μ. οι παίκτες του Ολυμπιακού, ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 17/30 τρίποντα (56,7%) για την 8η φετινή του νίκη μακριά από το ΣΕΦ (8-7)!

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 24 πόντους (4/6τρ.) και 5 ασίστ, με τους Άλεκ Πίτερς (18π., 4/7τρ., 4ρ., 4ασ.), Φουρνιέ (17π., 3/5τρ.), Τζόσεφ (10π., 4ρ.) και Χολ (10π., 4ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες.

Με τη νίκη αυτή οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 20-10, κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας και την 4άδα. Επόμενο παιχνίδι σε 48 ώρες απέναντι στη Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/03).

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

