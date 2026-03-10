Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ασταμάτητο τρένο ο Απόλλωνας, που βλέπει μόνο προς τα πάνω

Το απίστευτο σερί για τον Απόλλωνα συνεχίζεται. Η ομάδα της Λεμεσού, με καθοδηγητή τον Ερνάν Λοσάδα διανύει μία εξαιρετική περίοδο, καταφέρνοντας να προσπερνάει κάθε εμπόδιο που βρίσκει στον δρόμο της, μετατρέποντας μία χαμένη χρονιά, όπως εξελισσόταν μέχρι τον Δεκέμβριο, σε ευκαιρία για διεκδίκηση ακόμη και του τίτλου. Τελευταίο θύμα για τους γαλάζιους, η συμπολίτισσα ΑΕΛ, κόντρα στην οποία επιτεύχθηκε η δέκατη νίκη στα τελευταία έντεκα παιχνίδια για τους γαλάζιους, με το μοναδικό παιχνίδι που δεν κερδήθηκε, να είναι αυτό απέναντι στην πρωτοπόρο Ομόνοια, το οποίο έληξε ισόπαλο.

Η ομάδα της Λευκωσίας είναι και η μοναδική πλέον που καταδιώκει ο Απόλλωνας, ώστε να κάνει το μεγαλύτερο βήμα στην αντεπίθεση που ξεκίνησε με τον ερχομό του Λοσάδα. Κακά τα ψέματα, οι πράσινοι έχουν το προβάδισμα για κατάκτηση του τίτλου, με βάση και τη διαφορά των έξι βαθμών στον βαθμολογικό πίνακα, όμως με τη φόρα που έχουν πάρει οι γαλάζιοι, όλα είναι πιθανά. Εξάλλου, ακολουθούν τα παιχνίδια των πλέι οφ, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα.

Προτού όμως μπούμε στη διαδικασία της β’ φάσης του πρωταθλήματος, η αρμάδα του Ερνάν Λοσάδα θα κληθεί να κλείσει ιδανικά την κανονική περίοδο κερδίζοντας και την ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα Ανόρθωση, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (15/03, 16:00).

Δεδομένοι και αμφίβολος

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, είναι δεδομένο ότι ο Απόλλωνας θα πάει με σημαντικές απουσίες στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Εκ των πρωταγωνιστών της ανοδικής πορείας, Μπράντον Τόμας, όπως και ο Μόργκαν Μπράουν θα εκτίσουν την ποινή τιμωρίας τους, επειδή συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες. Εκτός θα είναι και ο Ντιουντού, που εδώ και κάποιες εβδομάδες αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, ενώ αμφίβολος είναι ο Βούρος, του οποίου αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις. Για τον Μαλεκκίδη, η επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό.

 

