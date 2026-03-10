ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

Πιθανότατα τέλος πριν τον Ολυμπιακό

Η κατάσταση στη Μονακό έχει φτάσει σε οριακό σημείο τους τελευταίους μήνες, με οικονομικά προβλήματα, αγωνιστική αστάθεια και μια διοίκηση που δείχνει αδύναμη να διαχειριστεί την κρίση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ. Η απουσία του από τα παιχνίδια με Σολέ και Ναντέρ ήταν το πρώτο ηχηρό καμπανάκι, ενώ οι πληροφορίες που μεταφέρονται τις τελευταίες ώρες δείχνουν πως ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται ένα βήμα πριν την έξοδο.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πηγές, ο Σπανούλης έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του, περιμένοντας μόνο τις τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το «διαζύγιο» με τον σύλλογο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφασή του είναι οριστική, καθώς δεν έλαβε τις γραπτές εγγυήσεις που ζητούσε από τη διοίκηση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη σταθερότητα της ομάδας.

Αυτό σημαίνει πως το πιθανότερο είναι να μην βρίσκεται καν στον πάγκο στο παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Ολυμπιακό, με τη Μονακό να οδεύει σε μια από τις πιο ταραχώδεις εβδομάδες της σεζόν.

Το συμβόλαιο και τα οικονομικά δεδομένα

Ο Σπανούλης ανέλαβε τη Μονακό τον Νοέμβριο του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δυόμιση ετών. Για το υπόλοιπο της σεζόν 2024-25 έλαβε 500.000 ευρώ, ενώ για τις δύο επόμενες χρονιές το ποσό ανεβαίνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ ανά σεζόν, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές της EuroLeague. Τα μπόνους στόχων δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα ποσά.

Οι επιτυχίες και η φετινή κατάρρευση

Παρά τα προβλήματα, η παρουσία του Σπανούλη στον πάγκο συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες. Η Μονακό έφτασε πέρυσι στον τελικό της EuroLeague, όπου ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα τερμάτισε δεύτερη μετά από μια συγκλονιστική σειρά τελικών με την Παρί. Τον Σεπτέμβριο κατέκτησε το Super Cup και στη συνέχεια το Leaders Cup, δείχνοντας ότι η ομάδα είχε δυναμική.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε εφιάλτη. Η Μονακό ταξίδεψε στο παιχνίδι με τη Ναντέρ με μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της αποδιοργάνωσης. Το ρόστερ έχει αποδυναμωθεί, η καθημερινότητα είναι χαοτική και η διοίκηση δεν δείχνει ικανή να δώσει λύσεις.

«Αρρωστημένη» κατάσταση και απόφαση που έχει παρθεί

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σπανούλης έχει ουσιαστικά πάρει την απόφασή του. Η έλλειψη ανταπόκρισης από τη διοίκηση, τα οικονομικά προβλήματα και η γενικότερη εικόνα διάλυσης έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια. Η αποχώρησή του θεωρείται πλέον θέμα χρόνου, ίσως και ημερών.

Για τον ίδιο, η έξοδος μοιάζει με λύτρωση: Προστατεύει την προπονητική του πορεία και απομακρύνεται από μια κατάσταση που δεν δείχνει να μπορεί να αλλάξει άμεσα.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα, καθώς όλα δείχνουν ότι η συνεργασία Μονακό-πανούλη οδεύει προς το τέλος της, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα πού θα μπορούσε να φτάσει η ομάδα αν δεν βυθιζόταν στα προβλήματα.

