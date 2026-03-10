ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

Δίνει βάθος και ουσιά στον Χένινγκ Μπεργκ

Ο Στέφαν Σίμιτς κλήθηκε από το τεχνικό επιτελείο της Ομόνοιας για να καλύψει το κενό του Νικόλα Παναγιώτου, στο παιχνίδι του Σαββάτου (07/03) κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ο 31χρονος μετρά μόλις 11 συμμετοχές στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ωστόσο δεν παύει από τα θεωρείται σημαντικό γρανάζι για τον εξής λόγο: Όποτε του ζητηθεί να βοηθήσει το «τριφύλλι», βγάζει ασπροπρόσωπο τον Χένινγκ Μπεργκ. Σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα, ψύχραιμος στις αντιδράσεις του και με προπονητικές… περγαμηνές παρασύρει όλους τους ποδοσφαιριστές.

«Κουμπώνει» τόσο με τον Κουλιμπαλί όσο και με τον Παναγιώτου, ενώ λόγω της απουσίας του Αγκουζούλ, στη συνέχεια ενδέχεται να χρειαστεί να βοηθήσει περισσότερο. Αποτελεί ποδοσφαιριστή ποιοτικού βάθους για το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων.

Το αξιοσημείωτο, που ίσως δεν «συλλαμβάνει» ο τηλεοπτικός φακός, είναι πως από τον πάγκο ζει έντονα την κάθε αναμέτρηση. Σηκώνεται πρώτος, κάθεται τελευταίος σε κάθε φάση ή σε κάθε γκολ, ενώ καθοδηγεί ή εμψυχώνει τους συμπαίκτες του με κάθε ευκαιρία. Για όσους βρίσκονται στις κερκίδες, σίγουρα εντοπίζουν τον Σίμιτς που μοιάζει σαν «θηρίο» στο κλουβί και με απόλυτο επαγγελματισμό περιμένει την ευκαιρία του για να βοηθήσει την ομάδα του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το… ενάμιση πόδι στους «8» Ατλέτικο και Μπάγερν, ανοικτοί λογαριασμοί με… buzzer beater για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γενέθλια με 100άρα για τον Ολυμπιακό και φουλάρει για πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκαριστικό δεκαπεντάλεπτο για την Τότεναμ και αλλαγή κίπερ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη