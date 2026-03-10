Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

Ο Στέφαν Σίμιτς κλήθηκε από το τεχνικό επιτελείο της Ομόνοιας για να καλύψει το κενό του Νικόλα Παναγιώτου, στο παιχνίδι του Σαββάτου (07/03) κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ο 31χρονος μετρά μόλις 11 συμμετοχές στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ωστόσο δεν παύει από τα θεωρείται σημαντικό γρανάζι για τον εξής λόγο: Όποτε του ζητηθεί να βοηθήσει το «τριφύλλι», βγάζει ασπροπρόσωπο τον Χένινγκ Μπεργκ. Σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα, ψύχραιμος στις αντιδράσεις του και με προπονητικές… περγαμηνές παρασύρει όλους τους ποδοσφαιριστές.

«Κουμπώνει» τόσο με τον Κουλιμπαλί όσο και με τον Παναγιώτου, ενώ λόγω της απουσίας του Αγκουζούλ, στη συνέχεια ενδέχεται να χρειαστεί να βοηθήσει περισσότερο. Αποτελεί ποδοσφαιριστή ποιοτικού βάθους για το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων.

Το αξιοσημείωτο, που ίσως δεν «συλλαμβάνει» ο τηλεοπτικός φακός, είναι πως από τον πάγκο ζει έντονα την κάθε αναμέτρηση. Σηκώνεται πρώτος, κάθεται τελευταίος σε κάθε φάση ή σε κάθε γκολ, ενώ καθοδηγεί ή εμψυχώνει τους συμπαίκτες του με κάθε ευκαιρία. Για όσους βρίσκονται στις κερκίδες, σίγουρα εντοπίζουν τον Σίμιτς που μοιάζει σαν «θηρίο» στο κλουβί και με απόλυτο επαγγελματισμό περιμένει την ευκαιρία του για να βοηθήσει την ομάδα του.